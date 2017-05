Congo-Kinshasa: Bas-Uélé - L'épidémie à virus Ebola déclarée à Likati

Dans un message publié jeudi, le ministre de la Santé publique indique que, depuis le 22 avril dernier, neuf cas de fièvre hémorragique dont deux décès ont été notifiés à Likati dans la province du Bas-Uélé.

Dans un communiqué publié vendredi 12 mai, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique avoir été informée par le ministre de la Santé publique de la RDC, Dr Oly Ilunga Kalenga, de la « survenue d'une épidémie de la maladie à virus Ebola » dans la zone de santé de Likati, dans la province du Bas-Uélé.

« Des cinq échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), un s'est révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre par RT-PCR », a indiqué le ministre de la Santé publique dans une correspondance adressée au représentant de l'OMS en RDC.

Dans un message publié jeudi, le ministre de la Santé publique indique que depuis le 22 avril 2017, neuf cas de fièvre hémorragique dont deux décès ont été notifiés à Likati.

« Notre pays doit faire face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale », note Dr Oly Ilunga.

Il assure, sans en dire davantage, que le ministère de la Santé publique « vient de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola ».

Selon l'OMS, le ministre congolais a sollicité son « appui » pour « renforcer la riposte à cette épidémie ».

L'agence onusienne dit travailler « en étroite collaboration avec toutes les autorités tant nationales que provinciales, ainsi qu'avec l'appui du Bureau régional (AFRO), du siège (Genève) et de tous les autres partenaires pour faciliter le déploiement des matériels de protection et du personnel sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique et contrôler très rapidement l'épidémie ».

En mars 2017, quarante experts venus de huit pays d'Afrique de l'Ouest ont réfléchi à Kinshasa sur le système de surveillance de la fièvre hémorragique d'Ebola. Parmi eux, des médecins, psychologues, laborantins et juristes. D'après le directeur du Programme de lutte contre la maladie, le Dr Benoît Kebela, cet atelier faisait suite à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé sur l'amélioration de la riposte contre Ebola dans la région.

Un vaccin déjà découvert

Fin juillet 2015, rappelle-t-on,l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé, dans un communiqué, la découverte du vaccin dénommé «VSV-EBOV» contre l'épidémie d'Ebola. Un vaccin expérimental testé en Guinée sur plus de 4 000 personnes s'est révélé à 100% efficace.

La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, avait qualifié cette découverte d'une «avancée très prometteuse» dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. «Un vaccin efficace sera une arme supplémentaire très importante dans la lutte contre Ebola », avait-elle mentionné dans ce communiqué.

Le vaccin VSV-EBOV - développé par l'Agence de la santé publique du Canada et dont la licence est détenue par les laboratoires américains NewLink Genetics et Merck - s'est révélé à 100% efficace, selon une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet. « C'est une grande nouvelle et l'événement médical le plus prometteur jusqu'à présent dans la lutte en cours pour stopper Ebola », avait commenté le virologiste britannique Benjamin Neumann.

Partie du Sud de la Guinée, l'actuelle flambée d'Ebola en Afrique de l'Ouest était la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale, en 1976, avec 27 748 cas recensés.

La communauté internationale s'était massivement mobilisée, depuis 2014, pour tenter de trouver des traitements et des vaccins jusque-là inexistants afin de venir à bout du virus Ebola.

Le vaccin VSV-EBOV avait ainsi pu être testé sur le terrain en Guinée en moins d'un an -, alors qu'il faut généralement près de dix ans pour qu'un vaccin arrive à ce stade de développement, soulignent plusieurs experts.

Le bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avait approché les 10 000 cas pour près de 4 900 morts, avait rapporté l'AFP.