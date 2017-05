Sénégal: Débauchage - Macky nomme un proche de Malick Gakou ministre-conseiller

Après avoir débauché le promoteur de lutte Gaston Mbengue du Grand parti, Macky Sall continue son opération de débauchage au Grand parti.

Il vient de recruter un des lieutenants de Malick GaCkou qu'il a bombardé ministre conseiller auprès du président de la République.

Macky Sall est en train de décocher ses flèches à l'endroit de l'opposition dite significative qui s'est rangée sous la bannière de la coalition Manko Taxawu Senegaal. Et c'est le patron du Grand parti, Malick Gackou, pressenti pour la tête de liste du département de Guédiawaye, qui vient d'en payer les frais. Malick Gackou vient de subir une grosse perte. Un de ses proches collaborateurs a décidé de lui tourner le dos. Même s'il n'a pas encore affiché sa volonté de rejoindre les prairies «marron-beige», Dr Bamba Kane, selon des sources bien informées, a été bombardé ministre conseiller auprès du Président Macky Sall. Dr Kane suit ainsi les traces du promoteur Gaston Mbengue qui a été le premier à quitter Malick Gakou pour rejoindre la mouvance présidentielle.

Du côté du Grand parti, on n'a pas encore réagi. Mais ce qui est constant, c'est que l'intéressé a réagi lui-même sur sa page facebook. «Dans la vie, on a le droit de tout accepter sauf celui d'être un crétin. Si malgré tout ce que j'ai abattu comme boulot pour le Grand parti aussi bien au niveau national qu'international, on refuse de me donner l'assurance d'être en bonne position sur la liste des législatives, j'estime que je n'avais plus rien à faire dans ce parti», justifie le désormais ex-responsable du Grand Parti à Guédiawaye. Avant de préciser : «Je ne répondrai pas aux insultes et invectives. Je connais ma valeur. Je rappelle juste aux amnésiques qu'en 2014, à l'occasion des élections municipales, j'ai fait le choix de me battre pour l'honneur de Guédiawaye, avec comme suite, la plus grande trahison de la part de ceux qui aujourd'hui crient au scandale. Je pense qu'il est préférable qu'on ne s'amuse pas à déclencher une guerre d'insanités dont la victime ne sera pas celui qu'on croit. En attendant, on verra bien qui est représentatif ou non à Guédiawaye. J'ai toujours remporté mon fief même quand les plus grands perdaient dans leur propre bureau de vote. L'avenir nous édifiera».

Enseignant à la Faculté de Médecine, d'odontologie et de pharmacie à l'Université Cheikh Anta Diop, Dr Bamba Kane fait partie des fondateurs du Grand parti. Il a d'ailleurs eu à disputer le poste de maire de Guédiawaye à Aliou Sall, frère du Président. Dans un entretien sur le site Guédiawaye News, il soutenait être un membre fondateur du Grand parti. «Malick Gackou m'a fait l'honneur d'inscrire mon nom sur le récépissé de cette entité politique. De ce fait, je suis l'une des trois personnes qui bénéficient de cette marque de confiance manifeste. En foi de quoi, je peux dire haut et fort que le Grand parti m'appartient, c'est mon bébé», avait-il détaillé, rappelant au passage : «Cependant, ce n'est pas pour autant que je me donnerai un quelconque statut vu que notre parti n'en est qu'à ses débuts en termes de constitution et de structuration. D'ailleurs, libre à chacun de revendiquer une position, n'empêche ce qui est constant, c'est que je suis du nombre des partisans de première heure».