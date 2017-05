Cote d'Ivoire: La discorde de tous les dangers

Le président Ouattara a, sans doute, estimé que la stabilité n'a pas de prix et il n'a pas hésité à payer de fortes sommes pour tenter de réparer les torts. Il a été surpris par l'effet de contagion sur les autres corps de l'État et surtout par la chute du prix du cacao qui hypothèque la stabilité économique de tout le pays.

e processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (Ddr) qui a pris fin, en 2015, a vite montré ses limites avec des promotions de rebelles sur des militaires de carrière et la distribution de primes à la tête du client qui passent mal et suscitent un mécontentement très profond.

/La fusion de toutes ses forces armées qu'il a entamée en 2011 ne résiste pas aux mouvements d'humeur des uns et des autres, notamment pour des problèmes de primes et de grades.

