Sénégal: 73ème édition du Magal - Ferveur et dévotion à Darou Mouhty

Tous les chemins mènent à Darou Mouhty, la deuxième capitale du mouridisme. La communauté mouride célèbre le grand magal de Darou, qui commémore les retrouvailles de Cheikh Ahmadou Bamba avec son frère et lieutenant, Mame Thierno Birahim Mbacké.

A Touba, les points de départ sont multiples: grande mosquée, garage Darou, etc. La gare routière de Darou est prise d'assaut et les véhicules (bus, taxis, cars et autres) en partance pour Darou Mouhty sont très insuffisants. En dépit de la forte chaleur, l'affluence ne fait que croître. La foi en bandoulière et dans une grande ferveur, hommes, femmes et enfants prennent toutes les catégories de véhicules pour se rendre à Darou Mouhty. Pour les disciples, tous les moyens sont bons pour rallier cette cité. Entassés dans des cars ou dangereusement assis sur les porte-bagages des véhicules, l'important, renseigne Ndiogou, est d'être à Darou.

A plus de 28 km de la ville de Touba, Darou Mouhty grouille déjà de monde et d'activités en dépit de la forte chaleur. Les disciples ont démarré la célébration dans les différents lieux de prières et les concessions des chefs religieux. Les récitals de Coran se succèdent tandis que partout dans la ville des tentes sont érigés pour la déclamation de « khassaides ». Cette année, le magal coïncide avec un vendredi. Plusieurs disciples ont donc à cœur d'effectuer la prière du vendredi à la grande mosquée qui a refusé du monde. Les véhicules en provenance des différentes localités du pays déversent à chaque voyage un flot de passagers à l'entrée de la cite religieuse. Le service d'ordre bien en place régule, conformément au plan, la circulation des véhicules et des personnes sur l'axe principal menant à la grande mosquée. Au domicile de Serigne Abass Mbacké, le Khalife de la famille de Borom Darou, les « dahiras » se bousculent pour faire leur « ziarra ».

Serigne Abass Mbacké, en dépit de son âge, le visage souriant, reçoit les disciples et les gratifie de prières. Les autorités religieuses de Touba et de plusieurs autres foyers religieux du pays, en plus des personnalités politiques, ont commencé leur visite auprès du Khalife Serigne Abass Mbacké et de la famille de Borom Darou. La situation est similaire chez Serigne Bass Abdou Khoudoss, le porte-parole et président du comité d'organisation du magal. Le téléphone collé à l'oreille, il coordonne le bon déroulement du magal. A signaler que c'est aujourd'hui que se déroulera la cérémonie officielle où est attendue une forte délégation du gouvernement du Sénégal. Cette rencontre va clôturer les festivités marquants la fin de la 73ème édition du magal de Darou Mouhty.