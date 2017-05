Sénégal: Jeux de la Solidarité islamique - Bakou ouvre l'événement en sons et lumières

Le coup d'envoi des 4èmes Jeux de la Solidarité islamique Bakou 2017 a été donné, ce vendredi, au stade olympique de la capitale azérie. Les délégations des 54 pays participant ont défilé sur la piste en présence du président Ilham Aliyev qui avait sacrifié au même rituel, deux années plus tôt, à l'occasion des Jeux européens que la ville avait accueilli.

Plus de trois heures d'animation, de marche et de discours ont donné hier, le coup d'envoi de la 4ème édition des Jeux de la Solidarité islamique. Entre 21 heures et une heure locale (17h-20h), le stade olympique de Bakou a été le principal centre d'intérêt des nations qui composent la Fédération sportive de la solidarité islamique (Fssi). Pour l'occasion, l'enceinte sportive s'est transformée en salle de spectacle où les différents acteurs ont rivalisé. Par la magie des sons et des lumières, le stade s'était mué en une grande scène avec système de projection de jeux de lumière. Ce, pour donner corps à un processus de six semaines pour le montage de la scène, selon les organisateurs.

Au ballet des différentes délégations dont celle de l'Algérie qui a ouvert le bal terminé par celle du pays hôte, il faut ajouter la prestation d'artistes qui ont exécuté plusieurs tableaux. Aidés en cela par les quelques 2.200 bénévoles azerbaïdjanais. Des chevaux, chameaux et ânes ont également joué leur partition pour reproduire quelques scènes de la vie des nomades mais également des premières périodes de l'Islam avec, au fond du décor, deux minarets qui supplantaient la scène. Le répertoire musical local a également été revisité dans une enceinte où la fraîcheur n'a pas tempéré les ardeurs des spectateurs visiblement heureux de recevoir le monde islamique en communion.

En prenant la parole, le Prince Abdullah bin Mosaad bin Abdelaziz Al-Saoud, président de la Fédération sportive de la Solidarité islamique (Fssi), a salué l'organisation des Jeux et remercié le peuple du pays hôte notamment Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de l'Azerbaïdjan et présidente du Comité d'organisation de Bakou 2017. Non sans insister sur la solidarité qui sous-tend la tenue de cette manifestation qui a pour thème : «Notre force, c'est notre solidarité». Pour sa part, le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Azad Rahimov qui est également le directeur exécutif du Comité des opérations des Jeux de la solidarité islamique, a fait savoir que cette cérémonie était une fête de l'unité et de la solidarité entre les peuples représentés. Pour lui, la manifestation est l'ultime étape du processus de planification et de préparation depuis plus de 20 mois. Avant d'ajouter que 16 enceintes sportives de Bakou sont prêtes à accueillir des milliers d'athlètes.

A noter que plus de 3.000 athlètes venus de 54 pays, plus de 1.000 membres de staff et autant de délégués techniques participent à ces Jeux ; un record dans l'histoire des Jeux de la solidarité islamique. Les athlètes disputeront 269 lots de médailles dans 24 disciplines sportives. L'Azerbaïdjan est représenté par 325 athlètes, tandis que la Turquie est engagée avec 345 sportifs et l'Iran avec 300 athlètes à ce Jeux. Au total, 1.600 médailles seront remises aux gagnants.

Les Sénégalais entrent en compétition ce week-end

La journée de ce samedi marque l'entrée officielle des athlètes sénégalais dans la compétition. Cinq d'entre eux engagés dans trois disciplines sont ainsi concernés. Il s'agit de Sinna Niang pour le tir, Adama Thiaw Ndir et El Hadj Adama Niane pour la natation, Fallou Beye (-60kg) et Fatou Bintou Khouma (-68kg) pour le karaté. Des athlètes que les coaches ont exemptés de défiler pour mieux les reposer afin qu'ils soient d'attaque ce matin. D'autant plus que leurs épreuves doivent démarrer tôt le matin ; 10 heures pour le karaté et la natation et 10h30 pour le tir. Sur le stand de tir, Sinna qui a dû laisser le drapeau à Amadou Ndiaye pour le défilé sera seule au Baku Shooting Centre. Sans coach encore moins de compatriote tireur avec l'absence de Clément Fakhoury pour disputer ce matin l'épreuve du pistolet 25m, elle estime que c'est un atout en moins pour elle. « Le coach est important dans une compétition parce qu'il te permet de rectifier en cas d'erreur », a-t-elle dit.

Pour elle, le tir c'est le mental et la présence d'un entraineur « rassure l'athlète et intervient pour te dire ce qui ne va pas ou de continuer sur cette lancée ». Tout de même, Sinna compte donner le maximum pour se hisser au tour suivant. D'autant plus qu'après une bonne campagne au Caire (Egypte) où elle a disputé les Championnats d'Afrique, elle assure avoir fait le plein de confiance. Même si elle ressent une petite douleur à l'épaule depuis son arrivée. « On m'a dit que c'est le trop d'entrainement qui l'a provoqué », a-t-elle souligné. Ajoutant que cette douleur pourrait constituer une gêne d'autant plus qu'il « faut de la maîtrise pour verrouiller le bras et le poignet » afin de bien viser la cible. Les quatre autres athlètes seront moins dépaysés puisqu'ils seront avec leurs coaches au bord du tatami pour les karatékas et de la piscine pour les nageurs. Dimanche, c'est Mbagnick Ndiaye du judo qui va monter sur le tatami chez les +100kg pour faire face à un Ouzbèque.

De notre envoyé spécial : Ousseynou POUYE