Sénégal: Lutte contre la grippe aviaire - Le Sénégal peaufine un plan d'intervention d'urgence

En raison de son caractère transfrontalier, la grippe aviaire, hautement pathogène, constitue une menace réelle pour la santé animale et humaine. Pour faire face à la menace, le Sénégal peaufine un plan d'intervention d'urgence en vue de disposer d'un outil avec toutes les indications nécessaires à contenir une crise sanitaire majeure.

Le Sénégal est sur le pied d'alerte depuis que l'épidémie de grippe aviaire sévit dans la sous région. La maladie est présente au Nigéria (fin 2014), au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun et au Togo. Les autorités rappellent que la vigilance doit être de mise car le risque est toujours là. Même si le Sénégal est jusqu'ici indemne, le virus H5N1, hautement pathogène, pourrait bien traverser les frontières. Hier, les acteurs, les services compétents avec l'appui de la Fao et de l'Usaid ont planché sur le Plan d'intervention d'urgence révisé contre l'Influenza aviaire hautement pathogène ainsi que les procédures opérationnelles standard, au cours d'une rencontre présidée par le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye.

Depuis l'avènement de l'Influenza aviaire hautement pathogène dans le monde, le Sénégal avait adopté une stratégie de prévention et de contrôle de la maladie. Celle-ci était axée sur l'interdiction de l'importation des produits de l'aviculture et des matériels avicoles usagés ; le renforcement de la vigilance aux frontières ; la mise en place d'un système intégré de surveillance épidémiologique ; le renforcement des capacités de diagnostic du Laboratoire national de l'élevage et de recherches vétérinaires ; la mise en place de campagnes de communication et de sensibilisation des populations sur la maladie; l'organisation, en 2007 et en 2009, de deux exercices de simulation d'un foyer de grippe aviaire pour tester le Plan d'urgence.

La recrudescence de la maladie dans la sous région a conduit le Sénégal à renforcer ses actions de prévention et de lutte contre la grippe aviaire, avec l'appui de la Fao, par un plan d'actions réactualisé et orienté vers l'approche pluridisciplinaire et multisectorielle de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire ; la préparation à la lutte avec l'élaboration d'un Plan d'intervention d'urgence; l'appui à la filière avicole dans le renforcement de capacités en biosécurité ; les mesures de soutien et de compensation des aviculteurs victimes d'abattage sanitaire. « Dans un tel contexte, le renforcement de l'élevage exige la surveillance épidémiologique intégrée, la prévention et le contrôle harmonisés et coordonnés des maladies à fort impact sanitaire et économique, à l'interface homme-animal-environnement aux niveaux national et régional», a dit Aminata Mbengue Ndiaye.

Le 8 mai dernier, le ministère de l'Élevage et des Productions animales, en partenariat avec la Fao, lançait les activités du Plan d'actions relatif au renforcement de capacités des acteurs de la filière avicole, au Centre national d'aviculture de Mbao.

Développement fulgurant de l'aviculture

En Afrique de l'ouest, l'aviculture a connu un fulgurant développement. Comme les chiffres l'attestent. Selon les données de la Fao, l'aviculture est l'un des secteurs qui a connu une croissance fulgurante en Afrique de l'Ouest au cours de ces dernières années. Le secteur avicole, toutes espèces confondues, est passé de 290 millions de têtes en 2000, à 555 millions en 2013, soit un taux de croissance de plus de 90% sur 13 ans, soit 7 % d'augmentation par an. De plus, si la production intensive de volailles à des fins commerciales est pratiquée autour des grands centres urbains, l'aviculture villageoise, aux mains de petits exploitants, représente la plus grande proportion de volailles élevées dans la région, selon Reda Lebtahi, le représentant de la Fao. Pour ces populations, elle constitue un moyen de subsistance important. « Elle joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre socioéconomique, alimentaire et nutritionnel des populations rurales en particulier les femmes », a confié M. Lebtahi. « Au vue de l'importance de la filière avicole et des conséquences réelles et potentielles que fait planer l'Iahp, il est de notre responsabilité collective de contribuer à contenir les flambées actuellement en cours en Afrique de l'Ouest », a-t-il ajouté.