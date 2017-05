Egypte: Opération de communication autour de la découverte de momies

Le ministère égyptien des antiquités a donné samedi une grande conférence de presse pour annoncer la découverte de 17 momies dans la région de Malawi à 300 kilomètres au sud du Caire. « Une découverte sans précédent », a précisé le chef de la mission archéologique de l'université du Caire en charge des fouilles.

« Des momies, des sarcophages et des papyrus ». Une découverte qui a de quoi faire rêver tous les amoureux de l'Egypte ancienne. Et c'est sans doute le but de la conférence de presse aux allures d'opération de relations touristiques.

Le ministre des Antiquités Khaled al-Anani a, en effet, déclaré que « toute information concernant les antiquités va attirer le monde entier et améliorer l'image du pays ». A y regarder de plus près, on s'aperçoit que les momies ne sont pas royales, ni même princières ou nobles. De plus, elles ne sont ni identifiées ni même vraiment datées. Elles pourraient se situer quelque part entre 700 et 100 avant Jésus-Christ.

Par ailleurs, la région où a été faite la découverte, Touna el-Gebel aujourd'hui, et Hermopolis Magna durant la période gréco-romaine, est connue depuis longtemps comme abritant des catacombes. Une région dont la fouille a commencé dès le XIXe siècle.