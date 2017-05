Cote d'Ivoire: Mutinerie en Côte d'Ivoire - Le DCI apporte son soutien au gouvernement invité à poursuivre le dialogue

À travers une déclaration transmise aux médias par Mme DIOMANDE Djénébou née ZONGO Directrice de la Communication du PDCI RDA et du Suivi de l'Opinion Nationale et Internationale, Conseiller en Communication du Président Henri Konan Bedie, et signée par le Secrétaire exécutif du parti, le parti allié du Rdr au pouvoir fait connaître ci-dessous sa position sur la mutinerie des militaires en cours dans le pays.

» En janvier 2017, une mutinerie de soldats a éclaté à Bouake et s'est étendue à certaines casernes militaires du pays. Les revendications des mutins étaient relatives au paiement des primes et à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Un accord diligent avait été trouvé par le gouvernement avec les mutins, suite aux instructions du chef de l'Etat.

Le mercredi 10 mai 2017, une délégation des mutins a été reçue par le chef de l'Etat. Le porte-parole des mutins après avoir présenté les regrets et excuses de ses frères d'arme a annoncé au Chef de l'Etat qu'ils renonçaient définitivement au solde des primes. En réponse, le Président de la République a annoncé les nouvelles mesures prises pour améliorer les conditions de vie et de travail des soldats dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire.

Mais quelle ne fut la surprise du PDCI-RDA de constater, dans la nuit du jeudi 11 à vendredi 12 et les jours suivants, la reprise de la mutinerie dans les casernes militaires et dans les villes de Côte d'Ivoire, créant la psychose au sein des populations et entraînant le ralentissement des activités économiques.

Au regard de ce qui précède, le PDCI-RDA déplore et condamne, une fois encore, l'utilisation de la violence comme mode de revendication et de règlement des conflits sociaux et appelle au calme.

Le PDCI-RDA apporte son soutien au Président de la République, au Gouvernement et aux Institutions de la République.

Le PDCI-RDA demande au gouvernement de poursuivre le Dialogue afin de régler définitivement ce contentieux.

Le PDCI-RDA exhorte nos soldats, chargés de la sécurité du Pays, à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation.

Le PDCI-RDA invite les militants et militantes ainsi que les populations à la vigilance et d'être à l'écoute des mots d'ordre de la Direction du Parti.

Fait à Abidjan le 13 mai 2017. »

NB : le titre et le chapeau sont de la rédaction