Sénégal: Kébémer sans bloc opératoire, malgré un matériel chirurgical de 100 millions (médecin)

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a invité samedi les pèlerins du Magal de… Plus »

Environ 150 médecins généralistes et spécialistes ont été mobilisés pour cette édition qui compte cinq sites, à Kébémer et Ndande, a dit le coordonnateur local, Malick Sow, invitant les personnes nanties à aider les pauvres à adhérer aux mutuelles de santé.

En outre, a-t-il estimé, Kébémer doit avoir son hôpital, à l'instar des départements de Louga et Linguère. Il a ajouté qu'avec des partenaires comme Gorgui Sy Dieng, joueur de NBA, des démarches assez avancées sont entreprises avec une étude de faisabilité et un site identifié pour l'abriter.

