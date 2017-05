Ile Maurice: Après les commissions - Youshreen Choomka désavoue son client

«... Le Dr Lee est un opportuniste qui nous fait perdre notre temps.» C'est ainsi que Youshreen Choomka décrit celui qui a été son client. Dans un courriel au directeur général du CEB, elle avance dix points pour inviter ce dernier à faire des vérifications sur le Coréen.

«Mr Hébrard, I personally think that Dr Lee is just a timewaster and an opportunist who is seeking to collect funds from parties by using the ESPA (NdlR, Energy Supply and Purchase Agreement) signed with CEB (... ) I have doubts about his sanity as well.» Ces propos lapidaires sont signés Youshreen Choomka dans un courriel au directeur général (DG) du Central Electricity Board (CEB), en date du 21 septembre 2016. Une correspondance sur laquelle l'express a pu mettre la main.

L'ex-directrice de l'Independent Broadcasting Authority (IBA) est donc venue prendre son «ex-client», le Dr Soo Song Lee, à contre-pied. Après avoir perçu au moins Rs 1,2 M (35 000 dollars américains) sur son compte à la Barclays en novembre et décembre 2015 et en février 2016, comme révélé dans notre édition du 4 mai, pour avoir agi comme «facilitatrice» pour un projet pilote de ferme éolienne du Coréen.

Youshreen Choomka répondait ainsi à Gérard Hébrard - toujours en poste comme DG du CEB à ce moment-là. La veille, ce dernier avait sollicité le point de vue de l'ex-avocate de l'investisseur coréen à la suite d'une demande d'extension de six mois du contrat pour le projet de ferme éolienne (l'ESPA entre le CEB et l'investisseur a été signé le 11 mars 2016).

Youshreen Choomka demandait au DG de l'organisme parapublic, ainsi qu'aux autres parties concernées, de considérer les dix points mentionnés dans son courriel. Elle fait surtout ressortir qu'une recherche internationale sur l'investisseur en Corée du Sud n'a rien donné. Qu'il y a plusieurs Dr Soo Song Lee recensés, mais qu'il n'en fait pas partie.

Elle leur fait aussi remarquer que son ex-client n'a rien réalisé de mars à août 2016 et qu'il fait sa demande d'extension de contrat après la date butoir du 12 septembre. Elle ajoute que le Dr Lee est depuis plus d'un mois «en séjour illégal au pays».

Autre précision de Youshreen Choomka : le représentant local du Coréen, Rosewood Strategic Investments and Consulting Ltd, (dont le directeur n'est autre que Ziyaad Ramjan, époux de Youshreen Choomka et qui d'ailleurs, comme l'atteste l'ESPA, utilise la même adresse mail que son épouse pour ces transactions) a dû «deal with immigration officers to calm things down».

Youshreen Choomka relève aussi que bien que l'équipe de Rosewood ait expliqué au Coréen les procédures et le coût du transport maritime de câbles à Maurice, il n'aurait pas réglé les taxes douanières ainsi que les frais d'entreposage depuis deux mois. Elle soutient que l'investisseur n'a pas obtenu le financement de la Corée du Sud comme convenu. Et ajoute qu'elle a appris, de «sources fiables», que celui-ci a approché des hommes d'affaires mauriciens pour le financement du projet pilote.

C'est au dixième et dernier point que le but de la missive de Youshreen Choomka devient évident. On peut ainsi lire que son ex-client a coupé tous les ponts avec Rosewood et a «illegally appoint a second representative (... ) He (NdlR, Dr Lee) has been sent a letter last week by the Accounts department of Rosewood claiming for unpaid invoices... » Qui plus est, décrète-t-elle, si le Coréen n'honore pas ses engagements, Rosewood traînera sa compagnie et lui en justice.

Ce n'est pas pour autant que le CEB n'a pas agréé à la demande du Coréen le 10 avril. Ce qui ramène aux propos de Soo Song Lee au journaliste de l'express, dans notre édition du 4 mai : «Maintenant je fais affaire avec le Premier ministre mauricien.»

L'historique du partenariat

Youshreen Choomka écrit dans le courriel qu'elle a été l'avocate du Coréen avant d'être recrutée comme DG de l'IBA. Précisant qu'elle n'a plus rien à faire avec son ex-client ou les sociétés de ce dernier. Toutefois, elle poursuit que Rosewood Strategic Investments and Consulting Ltd, «was/is the official representative of Koland Natural Resources Development Ltd». Et qu'il y a un document notarié attestant cela. Autre élément qu'elle fait ressortir : «le MRC a accepté d'être le partenaire local du Dr Lee sous l'égide du ministère de la Technologie, des communications et de l'innovation.»

Révélations et interrogations sur cet e-mail

Le Dr Lee a-t-il un nouveau père protecteur ?

La correspondance de Youshreen Choomka au General Manager du CEB en septembre 2016 révèle que cette dernière et le Dr Soo Song Lee ne sont plus en bons termes. Ceci explique pourquoi quand l'express l'a rencontré, le Dr Soo Song Lee a déclaré «ne pas vouloir parler de Mme Choomka». Il avait ajouté : «Désormais, je fais affaire avec le Premier ministre.» Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, malgré toute cette plaidoirie, Koland Natural Resources Development Ltd a bien obtenu le renouvellement de son Power Purchase Agreement.

Interrogé à ce sujet, Mootoosamy Naidoo, le Chairman, déclare que ce renouvellement ne coûte rien au CEB. «C'est à lui de prouver que sa technologie est viable. Le Dr Lee avait demandé à fournir 20 à 30 MW. Nous lui avons imposé ce projet pilote de 1,05 MW pour qu'il nous prouve que sa technologie est viable.» Mootoosamy Naidoo maintient que «le CEB a traité ce dossier comme tous les autres, en faisant ce qu'il fallait».

Le secret entre Choomka et son client violé ?

Youshreen Choomka viole-t-elle l'article 5 du Code of Ethics for barristers en dévoilant des informations recueillies au cours de ce qu'elle qualifie de «[ses] services comme avocate du Dr Soo Song Lee ?» Cet article stipule que «a barrister shall respect the confidentiality for all information given to him by his client, or received by him about his client or others in the course of rendering professional services to his client. The obligation of confidentiality shall not be limited in time».

Les réserves de Choomka face au Dr Lee

«Youshreen Choomka a voulu aider son pays en orientant un investisseur», a dit Yogida Sawmynaden, ministre des TCI, sur une radio privée cette semaine. Or, cet e-mail illustre toutes les réserves que Youshreen Choomka avait face au Dr Lee : «Il est mauvais payeur, il n'y a aucune information sur lui sur Internet, il n'a pas de fonds.» Rappelons que jusqu'au 5 février 2016 au moins, Youshreen Choomka participait aux négociations avec le CEB, comme le démontre un e-mail publié dans la partie initiale de l'enquête de l'express. D'ailleurs, son époux, Ziyaad Mohammad Ramjan, est bien le consultant de Koland Natural Resources Development Ltd dans le Power Purchase Agreement signé le 11 mars 2016.

Le mystère Rosewood

Rosewood Strategic Investment and Consulting Ltd, que Youshreen Choomka citée dans cet e-mail, figure sur le Power Purchase Agreement signé en mars 2016. Dans ce document, l'époux de Youshreen Choomka, Mohamad Ziyaad Ramjan est cité comme Director de l'entreprise dont le siège est au 4, Canal Bathurst Street, Port-Louis. Au Registrar of Companies, cette entité n'existe tout simplement pas. Par contre, une autre compagnie est à cette adresse : Abstract Training and Consulting Ltd dont l'unique actionnaire est Mohamad Ziyaad Ramjan et Nawsheen Choomka, la secrétaire.

Intervention au PIO

Youshreen Choomka a-t-elle exposé une intervention illégale auprès du Passport and Immigration Office (PIO) ? «He overstayed his stay in Mauritius last month for more than a month and Rosewood had to deal with immigration officers to calm things down.» Que veut dire «deal with» ?