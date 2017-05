Togo: 2,7 kg de drogue, 13 armes avec cartouches et autres saisis en quatre jours

Les services de sécurité togolais et béninois ont mené du 08 au 11 mai, une opération conjointe de sécurité transfrontalière, dénommé « Gbénondou 2017 ».

C'est une opération qui a permis de partir en guerre contre le terrorisme, les corolaires regrettables de la transhumance, le vol, le braquage et le trafic de produits illicites. Et au terme des quatre jours, 2,7kg de drogue, 144 motos saisies, 13 armes et 03 cartouches de calibre 12 et 915 kg de faux médicaments ont été saisis ; de même, 197 personnes suspectes ont été interpellées.

Pour le Colonel Damehame Yark, ces résultats ont été obtenus grâce à la collaboration des populations locales. L'opération a eu lieu dans la région des Plateaux, notamment à la frontière dans la zone dans la zone de Zou, des Collines et de Couffo. Et c'est une initiation des Chefs d'Etat du Togo et du Bénin dans le cadre de la politique de police de proximité.

« L'exercice a consisté à mettre en pratique ce que nos deux chefs d'Etat ont eu comme objectif, de nous retrouver, d'échanger, de partager les informations, et de travailler ensemble », a-t-il indiqué. Il a poursuivi en ajoutant que vu la situation dans la sous-région, de pareils opérations sont indispensables. « Avec la situation qui prévaut dans notre sous-région, c'est ensemble que nous pouvons vaincre l'insécurité », a ajouté le Colonel Yark.

Deux objectifs sous-tendent cette opération, selon Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique du Bénin.

Dans un premier temps, il est question « d'assurer une liaison permanente entre nos forces de sécurité publique qui ont la même mission » et dans un second temps « montrer à la face du monde, que les frontières entre le Bénin et le Togo ne sont que virtuelles, elles permettent une osmose entre les peuples qui vivent de part et d'autre. Cela va prouver aux délinquants que nos forces de sécurité sont bel et bien présentes sur les frontières ».