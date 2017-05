Mauritanie: Les cadres et acteurs politiques du Guidimagha organisent un meeting de soutien aux amendements constitutionnels

Les cadres et acteurs politiques du Guidimagha appartenant aux partis de la majorité présidentielle (UPR, UDP) et de l'opposition El WIAM se trouvant à Nouakchott ont organisé vendredi après- midi un meeting de soutien aux amendements constitutionnels sous le thème : « Le Guidimagha prêt à voter les amendements constitutionnels ».

Le Président de l'UPR, M. Sidi Mohamed Ould Maham a souligné, à cette occasion, que le niveau de la présence à ce meeting montre l'appui des populations du Guidimagha aux choix du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et aux amendements constitutionnels proposés.

Il a ajouté que ces amendements sont le fruit d'un dialogue qui a réuni la plupart des composantes de la classe politique mauritanienne (partis de la majorité et certains partis de l'opposition) notant que l'objectif recherché est d'améliorer le dispositif juridique en Mauritanie dont la Constitution est la base afin de répondre aux besoins du développement et du développement local en particulier à travers la création de conseils régionaux élus qui auront à superviser les programmes de développement régionaux.

Quant aux présidents des partis UDP et El WIAM respectivement Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass et M. Boidiel Ould Houmeid, ils ont réaffirmé que le meeting représente la Mauritanie dans toutes ses composantes, traduit son unité nationale et reflète la volonté des habitants du Guidimahgha de faire adopter ces amendements qui ne sont que le résultat du dernier dialogue national entre les partis de la majorité et certains partis de l'opposition.

Le secrétaire fédéral de l'UPR du Guidimagha et certains parlementaires ainsi que de hauts cadres de la wilaya ont eu à prendre la parole pour exhorter l'assistance à une présence massive lors du scrutin attendu le 15 juillet prochain dans l'intérêt de la Mauritanie et de son développement surtout à travers le renforcement de la décentralisation à travers la mise en place des conseils régionaux élus qui seront créés et qui ne manqueront pas de contribuer au développement des wilaya.