Mauritanie: Le géant Groupe pétrolier et gazier Total intègre le cercle de l'investissement en Mauritanie

La Mauritanie et la société française Total ont signé vendredi, à Nouakchott, le contrat d'exploration - production du pétrole et du gaz, dans le bloc C7, du bassin côtier dans les eaux territoriales mauritaniennes.

Le contrat a été signé, côté mauritanien, par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines Dr Mohamed Ould Abdel Vettah et pour Total, par Guy Maurice, le directeur Afrique de la branche exploration - production du Groupe, en présence de l'ambassadeur de France accrédité en Mauritanie, SEM Joël Meyer, de certains responsables du secteur du pétrole, de l'énergie et des mines et du Groupe Total.

Cette signature inaugure une nouvelle phase, avec l'entrée en force, dans le cercle de l'investissement en Mauritanie, de grandes sociétés mondiales, dans des projets nationaux d'hydrocarbures.

« Notre pays a offert des conditions favorables pour attirer les investissements dans les divers domaines économiques, notamment pétroliers, énergétiques et miniers, à travers la mise en place, d'une stratégie ambitieuse de développement, avec des opportunités d'investissement très compétitives dans la sous-région », a dit le ministre à cette occasion.

« Cette stratégie repose sur la transparence et la sécurité ainsi que sur des procédures simplifiées, avec la prise en charge, de la protection des investisseurs, tout en garantissant au pays de tirer profit de ses ressources naturelles, en plus de la réalisation des infrastructures nécessaires pour assurer ces conditions », a-t-il ajouté.

« La Mauritanie, qui a trouvé en la société française Total, un précieux partenaire, entre aujourd'hui, grâce à la signature du présent contrat, par la grande porte du cercle mondial d'intérêt et d'investissement dans le domaine des hydrocarbures», a dit le ministre du pétrole et de l'énergie et des mines, dans son discours prononcé pour la circonstance.

Il a mis également en exergue, les importantes réalisations faites par la Mauritanie, avant de devenir une destination des investisseurs, exprimant ses remerciements aux responsables de cette société mondiale et son vœu pour un partenariat croissant et bénéfique pour les deux parties.

Le Représentant de Total, a mis en exergue dans son intervention, le considérable atout compétitif et le code d'investissement assoupli trouvés par la société dans la Mauritanie, en plus des obligations relativement contraignantes faites par le pays notamment dans le domaine environnemental.

La Mauritanie offre désormais, grâce à ses importants efforts déployés, un climat prometteur pour le monde des affaires et de l'investissement, qui ont séduit le géant Total et font de la société l'une des premières compagnies d'investissement dans ce merveilleux pays, a-t-il conclu.