Cote d'Ivoire: OGC Nice - Jean-Michaël Seri, c'est 40 millions d'euros !

« Seri, il a une clause à 40 millions d'euros. Ça a fait sourire tout le monde quand on a mis cette clause il y a deux ans. A ce prix-là, il sera libre. Sinon, on n'a pas pour l'instant l'intention de le vendre. Même si on ne prend pas les clauses au sérieux en France, il y a quand même un respect à avoir. Si demain, un club met 40 millions sur Jean-Michaël, il partira », a rappelé le dirigeant niçois sur RMC.

Annoncé sur le départ et dans le viseur de plusieurs clubs européens à l'instar du PSG, Monaco et FC Barcelone, Jean-Michaël Seri ne sera pas bravé par l'OGC Nice. Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons l'a rappelé. Pour lui, l'Ivoirien a un prix qu'il ne faut surtout pas négliger.

