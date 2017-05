Sénégal: Marseille - Le dossier Boubacar Kamara agace !

En discussion avec Boubacar Kamara depuis plusieurs mois en vue de lui faire signer son premier contrat professionnel, l'Olympique de Marseille n'est toujours pas arrivé à convaincre le jeune défenseur français d'origine sénégalaise. Alors qu'il est courtisé par plusieurs clubs, Kamara a récemment repoussé une proposition de l'État Major Olympien.

Et ce n'est pas fini, puisque La Provence indique que le joueur de 17 ans aurait reçu dernièrement un offre très importante de l'OM : Un contrat de trois ans assorti de primes en fonction de l'évolution du joueur, du nombre de sélections, de matchs joués en Ligue 1. « Pour un jeune de 17 ans formé au club, c'est la première fois que l'OM va aussi loin », confie une source. Sauf que malgré cette proposition, il n'y a toujours pas de signature de contrat.

En conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OM, est revenu sur ce dossier. Et on sent que ça l'agace de plus en plus. « On a fait le maximum, s'il ne veut pas rester, c'est son choix, et s'il veut rester, il est le bienvenue », a lâché le technicien.