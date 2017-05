Sénégal: Matam - Le manque de sang, cause de 8 décès sur 10 en couches

Une programmation riche et diversifiée. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses… Plus »

La marraine de cette journée, Mariam Diagne Dia, née en France et originaire du village de Thilogne, a exprimé sa joie et sa fierté d'avoir ainsi désignée.

Elle a lancé "un appel solennel" aux autorités et aux fils du terroir, à venir "aider" son association à "équiper nos laboratoires qui sont très performantes". D'après elle, "il suffit de les équiper pour éviter aux malades de faire plus de 700 km pour obtenir leurs résultats".

"Et cette fois-ci, nous avons décidé de référer les malades vers les hôpitaux de Ourossogui et de Matam pour pouvoir bien les suivre. Et chaque patiente est remboursée pour son transport, d'une somme de 6000 FCFA", a-t-elle indiqué.

Elle a affirmé qu'il est désormais possible de procéder au dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein, dans la région de Matam.

D'ailleurs, c'est consciente de cette situation que l'Amicale, qui célébrait la Journée internationale de la sage-femme, a organisé un don de sang, une séance de dépistage du cancer du col utérus et du sein, et de planning familial.

