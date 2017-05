Afrique de l'Ouest: OMVS - Conakry abrite le 17 mai la 17-éme Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement

Selon ce communiqué, cette réunion préparatoire permettra au Conseil d'examiner le rapport et le programme d'activités préparés par les différentes structures de l'OMVS : le Haut Commissariat et les sociétés de gestion, la SOGED (Société de gestion du barrage de Diama), la SOGEM (Société de gestion du barrage de Manantali), la SOGENAV (Société de gestion pour la navigabilité du fleuve Sénégal), la SOGEOH (Société de gestion des ouvrages du Haut Bassin).

Prendront part à cette session, Cheik Taliby Sylla, ministre de l'Energie et de l'Hydraulique de Guinée ; Malick Alhousseini, ministre de l'Energie et de l'Eau du Mali ; Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal ; Seydna Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de l'Equipement et des Transports de Mauritanie.

En prélude à ce rendez-vous, une session du Conseil des ministres de l'OMVS se déroulera les 15 et 16 mai 2017, sous la présidence de Mohamed O.A. Vettah, ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines de Mauritanie, président en exercice du Conseil.

