Maroc: Mawazine - L'Acte 16 du festival a été lancé

Cette année, plus de deux millions de spectateurs sont également attendus à Rabat pour cette 16e édition du festival Mawazine, qui ouvre la saison des festivals musicaux du maracains, dont ceux des musiques sacrées de Fès et de Gnaoua d'Essaouira.

On y verra également le rappeur américain Wiz Khalifa, l'ex-chanteuse des Fugees Lauryn Hill, le très bling-bling rappeur français Booba, le célèbre musicien new-yorkais Nile Rodgers ou encore Rod Stewart, le septuagénaire chanteur de "Da Ya Think I'm Sexy?, pour la clôture.

Ouvert le 12 mai, Mawazine, l'un des plus grands festivals des musiques du monde accueille jusqu'au 20 mai une centaine de groupes, chanteuses et chanteurs du monde.

