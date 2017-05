Maroc: 61ème anniversaire de la création des FAR - SM le Roi adresse un ordre du jour aux Forces Armées Royales

Rabat — A l'occasion du 61ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, a adressé, dimanche, un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe.

En voici la traduction :

"Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

En ce jour béni où Nous célébrons le 61ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales, suivant la tradition louable et ancrée dans Notre armée, il Nous est agréable, en Notre qualité de votre Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées Royales, de vous réitérer Notre haute sollicitude et Notre bénédiction à l'occasion de cet évènement national que Nous avons bien voulu ériger en un rendez-vous annuel pour vous rendre hommage et rappeler les réalisations considérables ayant marqué votre parcours durant toute une année. Une année empreinte d'un effort continu, de persévération et de dévouement dans l'accomplissement du devoir.

A l'occasion de cet heureux anniversaire, Nous nous remémorons, avec les sentiments de fierté, l'ensemble des épopées et les hauts faits mémorables dans les annales de Nos Forces Armées Royales, en exprimant Notre sentiment de reconnaissance au père fondateur du premier noyau de Notre armée moderne, Notre auguste grand-père, SM le Roi Mohammed V que Dieu ait son âme, et son compagnon sur la voie de l'édification, Notre auguste père SM le Roi Hassan II, que Dieu l'entoure de sa miséricorde.

Dieu Tout puissant a doté ces deux glorieux Rois d'un esprit de perspicacité, de sagesse et de leadership clairvoyant et ingénieux, des qualités qui ont fait que Nos Forces Armées Royales, dont ils n'ont eu de cesse d'entourer de leur sollicitude, une école en matière de loyalisme aux constantes de la Nation, de courage et d'abnégation.

En saluant, aujourd'hui, la place distinguée à laquelle vous êtes parvenus et la notoriété qui vous distingue, en concrétisation de Notre Haute vision en tant qu'armée professionnelle répondant aux exigences de l'époque, il Nous est agréable de vous adresser à vous, membres de Nos Forces Armées, tous grades confondus et avec toutes vos composantes : terrestre, aérienne et maritime, et de la Gendarmerie Royale, Nos sincères félicitations conjuguées à Notre satisfaction paternelle et à Notre fierté pour l'efficacité, la discipline et la constance que vous avez démontrées dans l'accomplissement du devoir national et des missions qui vous sont imparties dans différents domaines.

Officiers, sous-officiers et hommes de troupe,

La noble et honorable mission aux dimensions humaine et solidaire menées par Nos Forces Armées Royales en matière de gestion des risques et des catastrophes tire son essence et sa signification de la vision de Notre Majesté tendant à consacrer des traditions solides dans Notre institution militaire solide en terme d'interaction avec son entourage national, une institution qui ne cesse de se renforcer à la faveur de vos interventions sur le terrain pour atteindre les objectifs idéaux en termes d'expertise, d'efficacité et de bonne organisation.

Ces opérations humanitaires, qui ont eu un impact louable auprès de Nos fidèles sujets, les populations des régions montagneuses reculées et difficiles d'accès, se reflètent dans le déploiement de trois hôpitaux de campagne militaires, en application de Nos hautes instructions, à Anfgou, Ouawizert, et Maghraoua, dotés des plus modernes équipements médicaux et chirurgicaux et encadrés par des staffs médicaux hautement qualifiés soutenus par des équipes de secours et de moyens de transport terrestre et aérien qui ont été mobilisés pour l'intervention rapide et l'acheminement des aides nécessaires aux populations.

Nous ne manquerons pas également en cette heureuse occasion de faire part à Nos unités militaires déployées aux frontières dans nos provinces du sud et aux unités spéciales chargées de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes, de Nos sentiments de satisfaction pour leur sens élevé de motivation, de patience et de ténacité dans l'acquittement du devoir avec grand professionnalisme et totale abnégation, bravant ainsi toutes les difficultés en vue de surveiller nos remparts et veiller à assurer leur sécurité et leur protection.

L'action sérieuse et responsable dont ont fait montre les différentes forces participant à la mise en œuvre des plans sécuritaires à caractère proactif et dissuasif, conformément à Nos Hautes orientations, dans ce sens, Nous incite à exprimer Nos félicitations et Notre considération à tous les cadres et membres de l'ensemble des unités militaires et sécuritaires pour leur abnégation et persévérance dans l'accomplissement de leurs missions au quotidien, avec tout ce que cela exige en termes de planification judicieuse et de coordination préalable et précise dans l'objectif d'immuniser Notre Nation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, contre toutes les manifestations de terrorisme, d'immigration illégale et de crime organisé transfrontalier.

Officiers, Sous-officiers et hommes de troupes,

Dans le sillage de la réintégration bénie du Maroc de sa position naturelle et légitime au sein de l'institution de l'Union africaine, il est à signaler ou plutôt à rappeler que la coopération militaire avec notre environnement africain n'a jamais souffert de faiblesse. Au contraire, elle s'est raffermie et diversifiée davantage depuis des décennies.

Notre pays est demeuré attaché aux liens et fondements de sa dimension africaine, fidèle aux principes de l'ouverture et de l'esprit de coopération et de solidarité dans le continent, conformément à notre culture nationale authentique, notre orientation stratégique dans ce domaine, adossée au principe de la coopération Sud-Sud qui émane de notre appartenance africaine ancrée dans notre histoire et notre identité. En témoigne, la multiplication du nombre de militaires de pays africains frères et amis qui intègrent chaque année nos Instituts et centres militaires spécialisés dans la formation de base et continue, ou encore dans les différents domaines de la coopération en la matière, outre la participation de représentants d'armées étrangères aux entrainements et manœuvres conjointes organisés dans notre pays, imprimant ainsi un écho favorable auprès de nos frères africains et illustrant leur confiance dans notre système de formation militaire.

L'adhésion du Royaume du Maroc, depuis la création de Nos forces armées royales, aux efforts onusiens pour le maintien de la stabilité et l'instauration des valeurs de cohabitation pacifique entre les peuples, en particulier en Afrique, est un autre modèle de Notre attachement à ces valeurs dont le flambeau est porté par nos contingents militaires participant aux opérations de maintien de la paix au Congo Démocratique et en Centrafrique, ainsi que leur efforts dans le cadre de l'action humanitaire importante menée par les différentes équipes médicales relevant de l'hôpital de campagne de Zaatari dans le Royaume de Jordanie frère et l'hôpital de campagne déployé récemment à Juba au Sud Soudan, conformément à Nos hautes orientations royales.

Nous saluons le personnel de ces hôpitaux pour leur efficacité dans l'accomplissement de leur devoir humanitaire, avec dévouement et abnégation.

Officiers, Sous-officiers et hommes de troupes,

Le progrès technologique, que connaît le monde, et qui est utilisé dans l'ensemble des domaines militaires, Nous incite à poursuivre l'action soutenue pour consolider vos compétences et vos capacités au niveau des systèmes de commandement et des centres de formation en les dotant de moyens matériels et humains en vue d'atteindre des niveaux élevés d'aptitude et de préparation pour l'accomplissement de vos devoirs avec professionnalisme, et l'efficience optimale dans la mise en œuvre continue des mécanismes d'évaluation interne des programmes militaires à même de garantir à Notre armée la capacité de faire face à tous les défis actuels et futurs.

Dans le cadre de l'orientation structurelle à moyen et long termes, Nous allons veiller à la poursuite de l'action sérieuse à travers la mise en oeuvre des différents projets intégrés visant à promouvoir les programmes de formation militaire, tous cycles confondus, et à soutenir les infrastructures et les dépendances vitales et sportives de Nos Forces Armées Royales, tout en permettant à toutes les unités de bénéficier de véritables opportunités de préparation et de formation dans des conditions adéquates favorisant le développement de leurs capacités et l'approfondissement de leurs connaissances.

Nous vous exhortons, donc, à acquérir davantage de qualification et d'efficacité dans le cadre des commissions mixtes de coopération militaire avec les pays frères et amis ainsi que les organisations avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et principes à travers l'échange de visites et la participation aux sessions de formation dans les domaines vitaux en vue de développer les compétences de l'élément humain de Nos Forces Armées Royales et leur permettre d'assimiler les principes et les techniques modernes en vue d'une meilleure utilisation.

Officiers, Sous-officiers et hommes de troupe

Autant nos ressentons aujourd'hui avec fierté, la fidélité, la loyauté et le dévouement dont vous avez constamment fait preuve à l'égard de votre Chef suprême, autant notre fierté se consolide à votre égard et à l'égard de toutes les forces de sécurité mobilisées au service de la Patrie et la préservation de son intégrité territoriale et la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est pour cette raison-là, que nous tenons à saluer vos actions, et à bénir vos efforts, fermement déterminé à améliorer vos conditions matérielles et morales tout en permettant à vos familles et aux retraités parmi vous et aux anciens combattants et miliaires de bénéficier d'une couverture médicale solidaire adéquate à la hauteur de ce que nous aspirons en termes de bien et de dignité à l'ensemble de ces catégories.

Nous prions le Très-Haut de couronner de succès vos actions et de guider vos pas sur la bonne voie tracée par les Hommes valeureux qui vous ont précédé, fidèles à la Patrie, et à leur tête Notre Grand-père SM Mohammed V et Notre Père SM Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde et les accueille dans son vaste paradis, dont le souvenir demeure vivace dans nos esprits et leur parcours glorieux constitue pour nous une source d'inspiration des valeurs de sacrifice, de fidélité et d'amour de la Patrie.

Nous prions également Dieu de répandre Sa miséricorde sur les glorieux martyrs du devoir national, implorant le Très-Haut de vous assister, de guider vos pas et de consolider votre détermination afin de faire face à tout ce qui menace la sécurité de notre chère Patrie, constamment mobilisés autour de votre Chef suprême et fidèles à votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi", pour défendre les constantes de la Nation et ses valeurs sacrées".