Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi à l'occasion du 61ème anniversaire de la création des FAR

Rabat — La famille des Forces Armées Royales a adressé un message de fidélité et de loyalisme, à SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat Major général des Forces Armées Royales, à l'occasion de la célébration, dimanche, du 61ème anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message:

"Louange à Dieu, que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées Royales,

A l'occasion de l'avènement du 61ème anniversaire de la création de Votre vénérable armée, la famille des Forces Armées Royales, avec toutes ses composantes terrestre, aérienne, maritime et Gendarmerie Royale, a l'insigne honneur d'exprimer avec déférence et considération, ses meilleurs vœux et félicitations et ses sentiments de fidélité et de loyalisme et de profonde affection à Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées Royales, que Dieu L'assiste, ainsi que son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite.

Les membres de Vos Forces Armées, tout en se remémorant les profondes significations et les nobles valeurs patriotiques de ce glorieux anniversaire, expriment leur mobilisation constante autour de Votre majesté pour la défense de la Patrie et de ses valeurs sacrées, éclairés en cela par Vos Hautes orientations en vue de réaliser les nobles objectifs escomptés, et renouvellent leur engagement sincère à Amir Al Mouminine, de ne ménager aucun effort et de consentir tous les sacrifices pour préserver les constantes de la Nation et les grands acquis réalisés au bénéfice de la Nation et des citoyens sous Votre règne prospère.

Majesté,

Les fidèles serviteurs de Votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, réitèrent avec fierté et gratitude, leur reconnaissance à Votre Majesté et leur fierté pour les marques de profonde sollicitude et de haute bienveillance dont Votre Majesté les entoure, comme en témoigne l'intérêt permanent que Votre Majesté ne cesse d'accorder à la restructuration, l'équipement, l'encadrement et à l'amélioration du niveau de leur instruction, ainsi que pour la bienveillance paternelle constante que Votre Majesté témoigne à l'égard de ses membres, qu'ils soient en activité ou à la retraite, et des fils de ses vaillants martyrs.

Les principes et valeurs suprêmes chers à Votre armée se sont renforcés sous Votre conduite éclairée, ce qui fait que toutes les composantes des Forces Armées Royales se remémorent avec recueillement et haute considération la mémoire des Souverains combattants, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu ait leur âme en Sa sainte miséricorde, implorant le Tout-Puissant de les entourer de Son infinie mansuétude et de sa miséricorde pour les nobles actions et les grands sacrifices consentis à la Nation.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté et guider Vos pas pour la réalisation de davantage de gloire, de progrès, de développement et de prospérité pour votre peuple fidèle. Puisse le Tout-Puissant Vous préserver en tant que garant et protecteur de la Nation et perpétuant fidèlement la tradition du prophète Paix et Salut sur Lui. Puisse le Très haut combler Votre Majesté en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

Dieu l'omnipotent exauce les vœux de ceux qui l'implorent".