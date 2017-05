Sénégal: Mbaye Diouf Dia réaffirme sa candidature à la présidence de la FSF

Une programmation riche et diversifiée. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses… Plus »

Les différents présidents de clubs et entités sportives de la région de Thiès ont tous mis en relief la probité morale, la droiture, la compétence et le caractère consensuel du candidat Mbaye Diouf Dia.

Le président de la Ligue de football de Thiès, Me Pape Sidy Lô, déclare que tous les clubs et autres entités sportives de la région "soutiennent sans réserve" la candidature de Mbaye Diouf Dia, pour qu'au soir de l'élection, l'ensemble des fédérations du football sénégalais "portent leur choix sur sa personne".

Il a demandé aux dirigeants de clubs de football et associations sportives de la région de Thiès, de porter cette candidature, afin que Mbaye Diouf Dia remporte la bataille. A cet égard, il a rappelé que la région de Thiès a joué un rôle important dans le football sénégalais en particulier et le sport en général.

Se présentant comme "le candidat du consensus, de l'ouverture et de la passion", Mbaye Diouf Dia a dit vouloir élaborer des textes consensuels, évoquant une sorte de "constitution du football sénégalais". Il a promis à ce propos de s'appuyer sur une fédération forte, en vue de rendre les clubs plus structurés et plus performants à travers une modernisation des ligues et districts de football.

