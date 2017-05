Tous ceux qui continueront de défier les autorités, d'entraver les activités et la quiétude des populations ainsi que le fonctionnement normal de l'Etat subiront les sanctions disciplinaires les plus sévères, telles que prévues par le Règlement de Discipline Générale.

Le Chef d'Etat Major Général des Armées lance à nouveau un appel aux soldats indisciplinés et leur demande de libérer immédiatement les corridors, de retourner en caserne et de déposer les armes.

- Actes de pillages et Racket systématique de transporteurs et d'opérateurs économiques ;

Members of Cote d'Ivoire's armed forces march during the country's Independence Day celebrations on Aug. 7.

