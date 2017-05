Gabon: Cérémonie d'ouverture de la CAN U-17

Après la CAN sénior organisé en janvier et février dernier, le Gabon accueille la CAN des… Plus »

Emmenée par le coach gabonais, Pierre Mfoumbi, l'équipe des Panthéraux en est à sa 3ème participation à la CAN U-17, après celles de 2007 et 2013. Leurs prochains matchs se dérouleront à Port-Gentil le 17 mai contre le Ghana et le 20 mai contre le Cameroun.

Le groupe A (Port-Gentil) se compose du Gabon, du Cameroun, de la Guinée-Conakry et du Ghana. Quant au groupe B (Libreville), celui-ci compte le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Niger.

Environ 11 200 supporters ont fait le déplacement au stade. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Mme Nicole Assélé, le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), M. Ahmad Ahmad, et le Haut-commissaire à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football, M. Chistian Kérangall.

