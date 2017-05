Cote d'Ivoire: Mutineries répetées - Le soldat Ado à la peine

Car, au stade actuel des choses, le président Ouattara n'a plus d'autre choix que de nouer un dialogue sincère avec les mutins, même si certains estiment que ceux qui ont parlé en leur nom ne sont pas assez représentatifs. Et cela, sans folklore. Tenter de les mater serait prendre un gros risque, dans un pays qui sort à peine d'une grave crise sociopolitique.

Le pouvoir ivoirien aurait tenu un langage de vérité aux mutins à travers des propositions réalistes et non contraignantes pour le Trésor public pour régler cette affaire de primes, qu'il ne serait pas dans cet engrenage aujourd'hui. En tout cas, pour sûr, le soldat ADO est à la peine.

Depuis le 12 mai, nul besoin de dire que ces mutineries ont provoqué un flétrissement des activités économiques. Ce qui semble aussi agacer les populations, déterminées à faire plier les mutins. C'est dire qu'il y a péril en la demeure et si l'on n'y prend garde, la situation risque d'être beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine.

Un accord avait donc permis de verser, dans « l'urgence », une première tranche de cinq millions de FCFA à chacun des 8400 soldats concernés. Et c'est l'apurement du reliquat, 7 millions de nos francs, qui est le nouveau casus belli entre les mutins et le gouvernement ivoirien qui est désormais entre le marteau et l'enclume, en ce sens qu'en cédant aux revendications des soldats, il court le risque d'un appel d'air aux multiples revendications des syndicats qui ont été, eux, priés de mettre en veilleuse leurs différentes revendications, au regard de la situation économique du pays. Pour leur part, les mutins, eux, semblent se mettre dans une logique de droits acquis.

Members of Cote d'Ivoire's armed forces march during the country's Independence Day celebrations on Aug. 7.

