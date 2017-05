Afrique du Sud: Les métis en colère

Par exemple moi je suis infirmière de formation mais je ne peux pas trouver de travail dans un hôpital public, parce qu'il n'embauche pas de métis. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on était rien. Sous l'apartheid on n'était pas assez blanc, aujourd'hui on n'est pas assez noir. »

« Avant, raconte-t-elle, il y avait plus de cliniques, plus d'écoles pour nous. Mais aujourd'hui il n'y a rien. Le taux de chômage est tellement élevé.

Mais je comprends pourquoi les gens vendent de la drogue, c'est pour mettre du pain sur la table. Et c'est pourquoi le gouvernement doit intervenir et en faire en sorte que les gens aient du travail. »

Pour le pasteur Marcus Jacob qui vit ici depuis toujours, il n'y a eu absolument aucun investissement depuis 30 ans : « 90% des hommes dans cette communauté traînent dans la rue, ils sont impliqués dans des crimes, des braquages de voitures, de magasins. Les hommes sont frustrés et les jeunes se tournent vers l'alcool et la drogue.

Au départ il s'agissait de manifestations contre le manque de logement, contre le chômage élevé, qui ont rapidement tourné en heurts. Nombre de ces townships sont des quartiers métis. En Afrique du Sud, on les appelle les « coloured ». Une communauté qui se sent délaissée.

