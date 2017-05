Angola: Une ministre réitère son appel à la protection des enfants

Luanda — La ministre de la Famille et Promotion de la femme, Filomena Delgado, a appelé vendredi, à Luanda, à une plus grande attention des familles dans le suivi des enfants, ainsi que de les protéger contre les maux de la société et des comportements déviants.

Intervenant à la clôture du XX Conseil consultatif national de la famille qui s'est tenu sous la devise «Promouvons les droits et les responsabilités des familles pour le développement durable», la ministre Filomena Delgado a dit qu'on pouvait prévenir, par l'éducation et le dialogue, le phénomène des mariages et des grossesses à l'adolescence.

Filomena Delgado estime nécessaire d'être attentif aux phénomènes liés à la mondialisation qui influencent positivement ou négativement sur les relations familiales.

Pour elle, il est essentiel de continuer à promouvoir les politiques publiques qui contribuent à la cohésion et au bien-être des familles et en même temps reprocher les mauvaises attitudes, la négligence, l'irresponsabilité et les pratiques, qui portent atteinte à la dignité et au développement harmonieux des membres de la famille.

La ministre a fait appel à la condamnation des actions et des comportements qui violent les droits des femmes et des enfants, en particulier la fuite de paternité, le manque de fourniture de denrées alimentaires, la violence domestique et l'abus sexuel des mineurs.

« Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que les adultes, légalement responsables des enfants, soient les premiers à les violer, c'est à cause de ces cas que nous sollicitons l'aggravation de la peine pour les acteurs de viol, dans le cadre de la réforme la loi actuelle», a-t-elle dit.

En ce sens, a-t-elle ajouté, nous poursuivons nos efforts en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les églises, les familles et les communautés, pour la promotion et le respect des droits des responsabilités des familles, afin de contribuer à la construction d'une société enracinée dans les valeurs morales et humaines, ainsi que fondée sur la justice, la paix et l'amour du prochain.

La cérémonie de clôture du XXe Conseil consultatif national de la famille a connu la présence du ministre de l'Education, Pinda Simão, du conseiller politique de la présidence de la République, Flávio Fonseca, du vice-gouverneur de Luanda, Mme Jovelina Imperial, représentant le gouverneur Luanda, Higino Carneiro, des hauts fonctionnaires du Ministère de la Famille et Promotion de la femme, des responsables religieux et des invités de divers organismes.