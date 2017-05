Angola: Les opérateurs de communication et poste adoptent la numérisation

Pour suivre la tendance mondiale de la numérisation, les participants ont conclu qu'il est nécessaire de courage et de résilience, d'attirer les meilleurs talents et de stimuler la créativité en toute liberté, afin de répondre aux besoins du marché et des clients.

La réunion, qui a pris fin vendredi après deux jours de discussions, a connu la participation d'opérateurs de télécommunications, des bureaux de poste, des régulateurs et des producteurs du monde lusophone qui ont échange d'expériences sur les dimensions, les avantages, les opportunités et les risques de la numérisation pour le modèle d'affaires.

Brasília — Les principaux opérateurs de communication et de poste de l'Angola ont décidé de numériser leurs services dans le cadre de la coopération entre les pays et territoires du monde lusophone, a appris samedi l'Angop.

