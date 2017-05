Cote d'Ivoire: Obligations du Trésor ivoirien - Un taux de couverture du montant mis en adjudication de 71,37%

communiqué de presse

Les émissions simultanées des Bons et Obligations assimilables du Trésor respectivement à 182 jours et 5 ans portant sur un montant total de 35 milliards de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Bénin a connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 71,37% , soit 32,115 milliards, a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

Selon le communiqué de presse, le montant global des soumissions est de 32,115 milliards et les soumissions retenues sont de 23,615 milliards de francs cfa.

Les résultats sur le Bon du Trésor à 182 jours donnent un montant global des soumissions de 31,115 milliards et les soumissions retenues s'élèvent à 23,615 milliards sont retenues. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6,0000 % et 5.7414%.

Les résultats de l'Obligation assimilables du trésor à 5 ans donnent un montant global des soumissions de un milliard de fcfa et le trésor ivoirien a décidé de ne rien retenir.

La prochaine intervention du Trésor ivoirien sur le marché des titres publics de l'UMOA est prévue le 23 mai 2017 lors d'émissions simultanées de Bons Assimilables du Trésor de maturités 91 et 182 jours pour un montant de 40 milliards.