Gambie: Des cousins du dictateur Jammeh entendus par la police

Magasins, fermes, bâtiments, tout est recensé et les policiers sont chargés de démêler ce qui appartient personnellement à Yahya Jammeh et ce qui appartient en fait à l'Etat gambien et a été acquis illégalement durant ses années au pouvoir. La vente de ce bétail par ses proches vient donc perturber l'enquête en cours.

Alors que Yahya Jammeh est en exil en Guinée Equatoriale, depuis sa défaite lors des dernières élections présidentielles en Gambie, sa famille réside toujours en Gambie, la plupart dans sa région natale, autour de la ville de Kanilai à l'est du pays. L'ancien dictateur est soupçonné d'avoir vidé les caisses de l'Etat avant de partir. Et depuis mercredi 10 mai trois de ses cousins sont entendus la police nationale à Banjul, sur fond d'enquête autour des biens de l'ancien dictateur.

