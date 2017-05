Cote d'Ivoire: Mutineries à répétition - Que va faire ADO maintenant ?

analyse

Quand est-ce que tout cela prendra fin ? C'est la question que l'on se posait dans notre éditorial du 9 mai dernier consacré à la manifestation, la veille, des anciens rebelles démobilisés qui avaient bloqué l'accès sud de Bouaké pour revendiquer leur intégration dans l'armée, avec le grade de caporal, et une prime de 18 millions de FCFA par tête de pipe.

Jeudi dernier, dans une déclaration retransmise à la télévision nationale, un militaire présenté comme le porte-parole des 8 400 soldats, qui s'étaient mutinés dans les casernes ivoiriennes début janvier, a présenté, en leur nom, des "excuses", avant d'affirmer qu'ils renonçaient "définitivement à toute revendication d'ordre financier".

Alassane Dramane Ouattara avait à peine été soulagé par cette sortie, saluant ces paroles «dignes de sagesse et de maturité » et rappelant qu'il a été meurtri par le comportement en janvier dernier des mutins, que des tirs ont retenti quelques heures plus tard à Bouaké jusqu'aux environs de 4h du matin.

Encore et toujours Bouaké. Et ses environs n'ont pas été en reste. Les mutins sont ressortis pour une piqure de rappel, pour ne pas dire des tirs de rappel.

Une façon de marquer leur désapprobation de ces annonces. En réalité, ces excuses sont une mise en scène digne du Théâtre Notre-Dame de Paris, puisque c'était même en présence du chef de l'Etat, en personne, que ce mea culpa a été fait.

On se souvient qu'ADO, bien sûr, avait coupé des têtes dont celle du chef d'état-major général des armées et délié en partie les cordons de la bourse, et les mutins, qui réclamaient le paiement de primes, avaient ainsi obtenu un premier versement de 5 millions de FCFA (sur 12) en janvier selon plusieurs sources. Le reliquat, les soldats frondeurs, n'étant plus qu'objet de dilatoire.

Ces négociations financières avec les mutins, le gouvernement ne les a jamais évoquées, mais elles ont provoqué une colère généralisée en terre d'Eburnie, particulièrement parmi les fonctionnaires.

En effet, en janvier, alors que les casernes grondaient, ces derniers avaient lancé un mouvement de grève de trois semaines afin d'obtenir le paiement de leurs «stocks d'arriérés de salaires», ce que revendiquent d'ailleurs toujours les syndicats de la fonction publique dont les discussions avec le gouvernement se poursuivent.

Une situation qui rappelle à souhait que le miracle promis par les ADOlatres ne s'est pas produit après le premier mandat euphorique ; alors que le locataire du palais de Cocody espérait, avec ses multiples réformes politiques et économiques, une douce sortie, surtout avec la loi de programmation militaire jusqu'en 2020, qui prévoit la modernisation et des achats d'équipements pour 1,2 milliard d'euros et une refonte des effectifs ; une refonte, si sa mise en œuvre prenait, qui devrait selon le gouvernement permettre de résoudre tous ces problèmes. Hélas ! Pauvre Côte d'Ivoire !

Evidemment, le président Ouattara est en partie responsable de ce qui lui arrive, car pour la plupart, ce sont les serpents qu'il a nourris autrefois qui sont en train de le mordre aujourd'hui. Et à cette allure, le front civil, déjà ouvert depuis janvier, n'est pas près de connaître un dénouement heureux.