Sénégal: Linguère - Don de matériel médical au poste de santé de Thiarny

Le premier adjoint au maire de la commune de Thiargny, Me Daouda Ka, a offert samedi, au poste de santé de cette localité, un lot de matériel médical, a constaté l'APS.

Ce don est composé de quatre lits médicalisés, d'un chariot à trois étages, d'une boîte à instruments, d'une table de consultation. Un pèse-personne avec toise, une poubelle à pédale, six tensiomètres électroniques, cinq tensiomètres manuels et cinquante gants font également partie de ce matériel.

"Par ces actions, nous posons les premiers jalons de notre vision de la politique, à savoir taire les querelles, travailler en synergie avec et pour tous les fils du Djolof, parler peu et agir pour le triomphe du pays", a justifié Me Daouda Ka, lors de la journée sociale et culturelle de Thiarny.

"Nous sommes persuadés que le développement s'appuie sur deux piliers essentiels, la santé et l'éducation, avec deux acteurs clés : les femmes et les jeunes", a-t-il poursuivi.

"Pour asseoir les bases d'un développement local durable", dit-il, il convient, "avec les bonnes volontés", de "jeter les bases d'un développement inclusif par des initiatives qui impactent positivement sur la qualité des services sociaux de base".

Le poste de santé de Thiargny polarise sept cases de santé installées dans des localités abritant 14 000 âmes. Le plus proche se trouve à 9 km et compte deux grandes salles d'hospitalisation, une salle de soins, un dépôt de pharmacie, une salle d'accouchement, deux pièces qui servent de bureau et une salle de vaccination.

L'élu local a saisi l'occasion pour récompenser les meilleurs élèves du collège de la commune, en vue d'encourager l'excellence et l'émulation au sein des élèves.

Il a également remis une enveloppe financière de 500 000 francs CFA au Directoire des femmes pour l'élevage(DIRFEL), qui compte 52 cellules et 1300 membres.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouye Ndiaye, a remis lui un million de francs CFA sous forme de don, aux femmes des groupements de promotion féminine (GPF). Ces femmes seront formées et encadrées dans les mois à venir, pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus.