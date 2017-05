Burkina Faso: Procès gouvernement Compaoré - Les victimes de l'insurrection méritent mieux que ça

Ce n'est plus un simple report, c'est maintenant un blocage en règle. Renvoyé deux fois, d'abord en raison du télescopage de l'ouverture avec le colloque qu'organisait le barreau, puis pour permettre aux avocats commis d'office à la défense de Baba Hama et de Baba Diémé de s'imprégner du dossier, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice devait reprendre pour de bon le lundi 8 mai 2107. Las !

A la reprise en effet, les conseils de ces prestigieux justiciables ont décidé de bouder le prétoire après que la juridiction eut décidé de passer outre les deux exceptions d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevées pour poursuivre le jugement malgré tout.

Le président Bêbrigda Mathieu Ouédraogo a de ce fait décidé de renvoyer, une fois de plus, l'affaire au lundi 15 mai, à charge pour les accusés de se trouver d'autres avocats sous 72 heures. Retour au prétoire donc ce matin avec cette question qui taraude tous les esprits : que va-t-il se passer maintenant ?

Les boycotteurs seront-ils présents à l'ouverture quitte à claquer la porte pour de bon si... ? Les accusés auront-ils à leurs côtés d'autres maîtres de la parole ou bien la paralysie judiciaire va-t-elle persister, obligeant la Cour à la débloquer d'une manière ou d'une autre ?

On nage ainsi en plein imbroglio politico-judiciaire dont on se demande bien quel en sera le dénouement. Car sauf à vouloir avoir le reste de la confrérie sur le dos, on ne voit pas quel avocat, après de telles péripéties, pourrait se constituer pour défendre Luc Adolphe Tiao et ses compagnons d'infortune, poursuivis, rappelons-le, pour coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures volontaires, assassinats et complicité d'assassinats.

Et quand bien même le Bâtonnier serait obligé d'en commettre d'office, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Stratégie du grippage et effets de manche dont les avocats sont si souvent coutumiers pour n'avoir pas à discuter du fond ? C'est bien possible.

Qu'à cela ne tienne, il faut reconnaître que l'affaire était plutôt mal embarquée. Jugez-en vous-mêmes :

-une date, même approximative (courant mars), qui avait été avancée par le procureur général près la Haute Cour de justice alors que, manifestement, le dossier n'était pas en état d'être enrôlé :

-un ministre (Salif Ouédraogo) oublié par on ne sait trop quelle incurie puisqu'on le donnait absent du pays et il devait donc être jugé par contumace alors qu'il est assis chez lui à Ouaga, ce qui a obligé l'incriminé à aller se constituer ;

-dame Elisabeth Bado récusée par la Défense parce qu'étant du Conseil d'Etat, la juridiction supérieure de l'ordre administratif, alors que les magistrats membres de la Haute Cour sont censés provenir de l'ordre judiciaire;

- l'accusé-vedette, Blaise Compaoré, dont l'institution judiciaire ne se serait pas donné tous les moyens pour lui faire parvenir la convocation quitte à essuyer un refus politico-diplomatique ;

- le refus des grands juges d'en référer au Conseil constitutionnel pour départager les parties comme s'il fallait coûte que coûte tenir ce procès, fût-ce dans l'illégalité ;

- et maintenant, cette histoire de vrai-faux communiqué de presse estampillé « Haute Cour de justice : procureur général » mais qui ne proviendrait pas de cette haute juridiction...

Ça fait un peu trop pour un jugement qui se devait d'être irréprochable pour montrer que malgré le procès en suspicion légitime qu'on instruit contre le pouvoir actuel, il ne s'agit pas d'une justice des vainqueurs dont le tarif a déjà été fixé à l'avance, les débats doctrinaux et jurisprudentiels venant juste comme une garniture pour enrober la pilule.

Et à coup sûr, ces micmacs ne feront que renforcer le sentiment des sceptiques que la justice est toujours aux ordres presque trois ans après la chute de Blaise. Ca coûte quoi de régler cette question préalable de constitutionnalité pour mieux avancer... ou reculer ? Du temps certainement qui est aussi, ici, synonyme d'argent, mais ce doit être le prix à payer pour une sérénité des joutes.

Cela d'autant plus qu' à ce problème de forme qui, comme disent les juristes, tient le fond en l'état, est venu se greffer le problème de fond qui était déjà sujet à caution. Car tout profane du droit que nous sommes, on peut néanmoins se poser les quelques questions suivantes :

- si la décision de requérir les forces de troisième catégorie (l'armée) a été, comme on l'entend, prise en Conseil des ministres, trouve-t-on trace de cet oukase dans le compte-rendu qui en a été fait, et ce CR a-t-il été dûment publié au Journal officiel du Faso qui fait foi ?

Si non, cela voudrait dire qu'elle a été prise en réalité dans d'autres cercles, notamment celui des sécurocrates du régime : Gilbert Diendéré bien sûr, mais aussi, Honoré Nabéré Traoré (alors CEMGA), Tuandaba Coulibaly (ex-chef d'état-major de la gendarmerie), Lazare Tarpaga (ci-devant DG de la police), Boureima Kiéré et Yacouba Isaac Zida du RSP, d'autres pontes de l'appareil sécuritaire ainsi que Blaise Compaoré , Luc Adolphe Tiao ou Jérôme Bougma, en leurs qualités respectives de ministre de la Défense, de chef du gouvernement et de ministre de la Sécurité.

Ce sont les vrais inspirateurs et donneurs d'ordres qui devraient donc être sur le banc des accusés. Qu'est-ce qu'un Baba Hama, qui n'a pas fini de faire ses poèmes, pouvait bien faire dans cette histoire ?

-Si c'est aussi le principe de la collégialité gouvernementale qui est brandie, même ceux qui étaient absents à ce fameux CM et qui ont, de ce fait, bénéficié d'un non-lieu sur simple présentation d'un ordre de mission devaient être inquiétés.

-Quant à soutenir que ceux qui étaient là mais n'ont pas osé s'opposer par lâcheté ou pour tout autre raison y ont consenti pour n'avoir rien dit, l'argument est un peu spécieux et semble relever plus de la littérature que du droit.

-Si on veut ergoter, on peut même soutenir que, réquisition pour réquisition, ceux qui l'ont prise et qui en avaient le droit du point de vue de la loi n'ont pas dit aux militaires d'aller tuer.

Mais il fallait bien dans ces circonstances exceptionnelles prendre des mesures pour protéger les institutions, les biens publics et privés et qui sait même les meneurs de l'insurrection, car dans le cafouillage qui fut celui des Quatre Glorieuses, tout pouvait arriver et pas forcément de là où on pense.

Au demeurant ceux qui ont fait sortir les kodos en sont sans doute responsables, mais sont-ils pénalement coupables de quoi que ce soit alors que les (para)militaires qui ont donné les ordres et appuyé sur la détente sont libres de leur mouvement ?

Ce sont là autant d'interrogations légitimes, au-delà des incantations politiciennes, qu'on peut objectivement se poser et il faut dépassionner le débat pour une saine administration de la justice. On a tant et tant critiqué le 3e pouvoir, qui était tenu en laisse sous Blaise Compaoré, qu'il ne faut justement pas retomber dans les mêmes travers pour des raisons politiques.

Les victimes de l'insurrection et leurs ayants droit méritent mieux que le spectacle affligeant qui leur est servi actuellement, car à force de bâcler les choses, il y a même toutes les chances que ceux qu'on rêvent de voir pendus à un croc de boucher s'en tirent sans coup férir parce que les techniciens du droit n'auront pas été à la hauteur. Ou alors, passons-les sans autre forme de procédure au poteau n° 5 et qu'on n'en parle plus.