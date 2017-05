Cameroun: Mauvaise entame pour Coton Sport en Ligue africaine des champions

Le premier but a été inscrit sur une erreur de marquage. Mais globalement, nous sommes satisfaits de ce que les joueurs ont montré », a déclaré l'entraîneur de Coton Sport, Minkréo Birwé, à la presse marocaine à l'issue de la rencontre. Dans l'autre confrontation de cette poule, les Egyptiens d'Al Ahly et les Zambiens de Zanaco ont fait match nul (0-0). Grâce à ce succès, le club marocain prend la tête du groupe D avec trois points. Coton Sport ferme la marche avec zéro point. Lors de la deuxième journée, le club de Garoua recevra Al Ahly le 23 mai prochain pour tenter de se relancer.

Premier match et première défaite pour Coton Sport de Garoua. Le représentant camerounais en Ligue africaine des champions a été battu (2-0) lors de son déplacement à Casablanca (Maroc), où il affrontait le Wydad Athletic Club. Les buts marocains ont été inscrits par William Jebor (39e mn) et Amine Atouchi (63e mn). Une mauvaise entame pour le représentant camerounais qui était privé pour l'occasion de son défenseur Kaou Fabril et du gardien de but Simon Omossola Medjo.

