Ile Maurice: Duval - «Je m'excuse d'avoir fait partie de ce gouvernement-là»

Or, la drogue se vend sous ce régime comme des pommes d'amour. «Si ti ena pénurie, le prix de la drogue allait monter. Il n »y a pas de stratégie pour contrer le trafic de drogue. Nous allons publier un manifeste dans lequel un PM n'aura pas droit à plus de deux mandats.»

Et de revenir sur le parcours du PMSD «mari riche» au sein du gouvernement. «C'est moi qui ai fait le YEP, les autobus semi low floor... Nous avons aboli la peine de mort depuis Gaëtan Duval, Nous avons relancé le tourisme et aujourd'hui c'est Anil Gayan qui vient se taper l'estomac. Nous avons ouvert l'accès à la montagne du Morne.»

Pour ce congrès, l'accent était mis sur le slogan «résilta lor résilta». Et pour cause, «nounn obliz gouvernma fer EIA pou metro express. Dan PNQ, nounn decouver vilain rol Collendavelloo. Nounn aret Sobrinho. Nounn montré ki manier gaspiyaz kas apolo bramwell. Sa desas UTM nou pe fors zot redreser. Nou pou fer tou pou aid victim BAI. L'opposition pou soutenir bann travayer transpo concernant Métro Express».

