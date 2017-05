Congo-Kinshasa: Ministre honoraire de la Culture et des ARTs - Sylvain Maurice Masheke remercie Joseph Kabila !

Le geste est solennel. Il mérite son pesant d'or. C'est là l'avis de quelques observateurs. Sylvain Maurice Masheke Ngerakueyi, Ministre sortant de la Culture et des Arts, reste reconnaissant envers le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'avoir nommé au sein du Gouvernement Badibanga, cet exécutif issu de l'Accord du 18 octobre 2016.

Dans sa correspondance dont une copie est parvenue à la rédaction du journal La Prospérité, adressée en date du 12 mai 2017 au Chef de l'Etat, il réaffirme sa fidélité ainsi que sa loyauté au Raïs et se dit entièrement disponible pour toute autre opportunité. Il a, par ailleurs, encouragé son successeur à poursuivre avec les initiatives en cours dans le domaine de la culture, en prenant en compte les enjeux sociaux et politiques du moment. Découvrez, ci-après, la quintessence de sa lettre.

Sylvain Maurice MASHEKE NGERAKUEYI

MINISTRE HONORAIRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

72, Avenue LUYEYE

Commune de Ngaliema

Tél : (+243) 811918081-810417709

N/Réf: 001/SMMKNG/MIN/HON/CA/2017

Concerne : Mes vifs remerciements

A Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat

(Avec l'expression de mes hommages les plus déférents)

Palais de la Nation

A Kinshasa/Gombe

Excellence Monsieur le Président de la République,

J'ai honneur de venir très respectueusement auprès de Votre Haute Autorité vous remercier de vive voix pour votre choix que vous avez daigné porter à ma modeste personne, en me nommant Ministre de la Culture et des Arts au sein du Gouvernement de la République issu de l'Accord politique du 18 octobre 2016, et ce, au-delà de toutes contingences politiques. Ceci demeure pour moi, un motif légitime de fierté et de satisfaction pour moi et pour les groupes sociaux auxquels j'appartiens.

Voilà pourquoi, je prends la ferme résolution de rester fidèle et loyal à l'endroit de Votre haute autorité, et la Nation ayant ainsi tant fait pour moi, je me sens redevable envers elle.

Quant à Madame le Ministre qui vient de me succéder, il y a lieu que Votre Haute Autorité l'encourage à poursuivre avec toutes les initiatives en cours que notre peuple attend dans ce domaine de la vie nationale, en tenant compte des enjeux sociaux et politiques du moment.

Je termine par vous renouveler toute mon entière reconnaissance pour avoir fait de moi Ministre de la République, et vous rassure mon indéfectible attachement, fidélité et loyauté.

Je reste à votre entière disposition et de la République pour toute autre nouvelle opportunité.

Que le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu vous protège et vous bénisse richement.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, mes vifs remerciements ainsi que l'expression de mes hommages les plus déférents.

Sylvain Maurice MASHEKE NGERAKUEYI

Ministre Honoraire de la Culture et des Arts