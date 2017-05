Congo-Kinshasa: Bon fonctionnement des Assemblées provinciales - Le VPM Ramazani Shadary à l'attaque !

document

Il s'est ouvert hier, dimanche 14 mai 2016, à Kinshasa, l'atelier sur le fonctionnement des Assemblées Provinciales en RDC. Tenues sous l'égide du Ministère de l'Intérieur, ces assises, qui vont se clôturer ce mardi, ont été ouvertes par Léon Kengo wa Dondo, le Président du Sénat.

Aubin Minaku, juste après l'ouverture, a sérieusement édifié l'assistance tant sur la production législative que la pratique du contrôle parlementaire. Ce dernier point a été diversement martelé par les différents orateurs du jour. Ce, avec raison puisque depuis peu, plusieurs Gouverneurs de provinces ont été emportés par des motions de censure et d'autres attendent ou redoutent de l'être. D'où, un climat malsain s'installe dans les provinces. Loin de vouloir donner des injonctions à la manière dont se fait le contrôle parlementaire au Congo profond, ce rendez-vous chapeauté par le patron de la territoriale vise, rapportent des membres de sa cellule de communication, à édifier tant les détenteurs du pouvoir exécutif que législatif sur ce qui plus important dans leur coexistence pour la gestion de la République. Il s'agit bel et bien de faire le bonheur de la population.

Ainsi, une crise engendrée par des bras de fer, çà et là, entre des Gouverneurs et les Assemblées de leurs provinces ne sauraient être bénéfique au peuple. D'où, les Députés provinciaux ont-ils été éclairés sur toute la série de mécanismes possibles qui est à leur portée pour contrôler sans décapiter. Entre autres, la culture des lettres. Le Vice-Premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a été celui qui a dévoilé l'économie générale de ce séminaire-atelier.