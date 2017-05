Congo-Kinshasa: L'ECC interpelle le Chef de l'Etat et la classe politique

Le Comité Exécutif National Restreint (CENR) de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) s'est exprimé hier dimanche 14 mai 2017 sur la situation sociopolitique actuelle du pays entachée de plusieurs maux. C'était au cours du culte d'action de grâce célébré à la Cathédrale Centenaire. Plusieurs points ont été épinglés dans cette déclaration lue par Mgr Dieudonné Mbaya, Président provincial ecclésiastique du Kasai Oriental.

La guerre de leadership observée dans différents regroupements politiques du pays, la recrudescence de l'insécurité, la pauvreté dans laquelle vit la population et la dépréciation du franc congolais face aux dollars américains, etc. Il sied de noter que cette déclaration fait suite à la session extraordinaire qu'ont tenue les membres du Comité Exécutif national de l'ECC du 11 au 14 mai 2017, en vue d'examiner ladite problématique.

Dans cette adresse, l'ECC se dit préoccupée face aux querelles continuelles des acteurs politiques, traduites par des contradictions et des divisions internes au niveau des regroupements politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition. Elle dit craindre que ces divergences aboutissent au non-respect de la constitution et toutes les conséquences qui s'en suivent.

Consciente de la mission lui confiée par Dieu devant la Nation et histoire, l'ECC recommande :

1. Au chef de l'Etat : de veiller au respect de la constitution en tenant compte de tous les accords déjà signés, notamment celui 31 décembre 2016 pour l'organisation des élections ; de respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, de garantir sécurité et l'unité du pays en veillant à ce que l'armée soit service de la population ; et de prêter oreille aux revendications des uns et des autres afin de trouver une solution conflits opposant les parties prenantes aux élections.

2. Au Gouvernement : D'accompagner la Ceni dans l'organisation élections dans le meilleur délai en mettant davantage des moyens à disposition, éradiquer le phénomène des groupes armés en RDC,

améliorer le social des agents de l'Etat en particulier et de toute population en augmentant leur revenu mensuel, assainir le climat affaires en appliquant une fiscalité favorable pour les congolais,

juguler la crise liée à la dépréciation monétaire, réhabiliter construire des nouvelles routes , et créer des emplois pour réduire taux de chômage.

3. Au parlement : de voter le plus vite possible la loi organisant fonctionnement et attributions du CNSA et du processus électoral ;

mettre à la disposition de la Ceni toutes les lois nécessaires permettant de jouer son rôle, etc.

4. Aux acteurs politiques et partis politiques : De l'intérêt supérieur de la nation par-dessus les intérêts individuels,

bien expliquer à leur militants le contenu global de l'accord de saint sylvestre, notamment son chapitre 5 qui stipule : « les prenantes conviennent de l'organisation des élections en une séquence... Toutefois, le CNSA, le gouvernement et la Ceni unanimement apprécier le temps nécessaire pour le desdites élections ».

5. Aux chefs des confessions religieuses : Etre neutre, s'abstenir prendre position pour l'un ou l'autre parti ou regroupement et demeurer « l'Eglise au milieu du village » pour bien jouer rôle prophétique, etc.

6. Au peuple congolais : De se préparer aux élections, ne pas céder la manipulation de qui que ce soit, utiliser des moyens non pour toute revendications, etc.