Guinée: Médias - La radio Tamata FM célèbre son 5ème anniversaire

Les responsables de la radio Tamata Fm ont célébré ce vendredi 12 mai 2017, à Fougou Fougou sis à Kaloum, son 5ème anniversaire.

Cette célébration s'est déroulée en présence de plusieurs représentants des médias de la place ,d'invités ,des représentants des associations de la presse et les artistes, mais aussi les auditeurs ...

Dans son allocution, le directeur général de la radio Tamata, Mohamed Youla, a rendu un vibrant hommage à tous les frères et soeurs qui travaillent à la radio tamata fm pour leur service ,loyauté, efforts de détermination et de professionnalisme qu'ils rendent à cette station .

selon lui, ce médium a commencé à émettre le dimanche 15 avril 2012, son nom est tiré de deux prénoms TAMATA et MAME ,au départ sa vocation était musicale et au fur à mesure, elle s'est transformée en généraliste." servir est notre raison d'être. Ceci dit, nous ne ménagerons aucun effort pour vous proposer des programmes attractifs qui ont pour vocation de divertir, d'informer, d'éduquer et sensibiliser afin de répondre au besoin des citoyens guinéens".

Dans cette même lancée, le directeur général a précisé que, la radio Tamata fm 92.6, traite toutes les informations guinéennes et diaspora, protégeant l'image du pays et de sa composante pour le bien être social et économique de la Guinée .

Ensuite, il a également ajouté "Nous couvrons convenablement les cinq communes de Conakry et environnant. Avec d'éminents programmes (éditions d'information et émissions) , avec des jeunes journalistes"

Parlant des perspectives, Mohamed Youla dira :"Nous avons beaucoup de projets encours, notamment: l'implantation des émetteurs dans certaines préfectures stratégiques du pays, avoir notre chaîne de télévision TAMATA TV".

Il est à noter que la radio Tamata fm émet sur le plateau de Koloma marché.