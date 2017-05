Centrafrique: Le chef de l'ONU condamne l'attaque contre la ville de Bangassou

« Ces récents incidents démontrent que la situation en République centrafricaine reste fragile », a rappelé le porte-parole, « d'où le besoin d'un appuis continu et soutenu de la part de la région et de la communauté internationale pour surmonter les défis auxquelles le pays fait face ».

« Il condamne fermement les attaques contre les populations civiles et la MINUSCA et lance un appel aux autorités de la République centrafricaine pour qu'une enquête soit lancée afin que les responsables répondent rapidement de leurs actes devant la justice ».

Ces attaques ont entraîné des déplacements considérables de civils, un nombre indéterminé de victimes civiles ainsi que la mort d'un Casque bleu marocain, portant à six (quatre Cambodgiens et deux Marocains) le nombre des soldats du maintien de la paix tués en Centrafrique cette semaine.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres s'est dit outragé par les attaques perpétrées par des éléments présumés anti-Balaka contre des civils et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) les 12 et 13 mai, à Bangassou, dans le sud-est du pays.

