Maroc: Senior Tour de golf - El Kebir Haggouch, un seigneur chez les seniors

La reconversion de ce Rajaoui irréductible s'est faite de fort belle manière. Déjà champion national au Senior Tour de golf dans la catégorie « Seniors 2 » (65 ans et plus... Eh oui ! Ba Lhaj El Kebir !) l'année dernière, il vient de récidiver à Agadir, en s'imposant au classement net, auteur de 143 (60,83)...

Rien d'étonnant quand on connaît la rage de vaincre qui anime depuis toujours El Kebir Haggouch qui, plus est, quand il met le cœur à l'ouvrage, le succès est à coup sûr au bout. Ne l'a-t-il pas admirablement prouvé tout au long d'une décennie quand, en tant que directeur du Grand Prix Hassan II de tennis, il a grandement contribué à assurer à ce grand tournoi ATP toutes ses lettres de noblesse ?

Il s'y est mis il n'y a même pas trois ans. Et déjà, non seulement les parcours du golf, avec ses 9 ou 18 trous, ses coups sous le par comme ceux, au-dessus, ses handicaps... n'ont plus de secret pour lui, mais il est même parvenu à s'imposer en champion.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.