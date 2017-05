Maroc: Début en fanfare du WAC et du FUS en compétitions africaines

Une victoire des plus encourageantes qui permettra donc au Wydad d'envisager la suite du concours dans de bonnes dispositions, sachant que sa prochaine sortie sera une virée, le 24 courant, du côté de Lusaka où il donnera la réplique à Zanaco un match qui sera sifflé par l'arbitre rwandais Louis Hakizimana assisté par son compatriote Theogene Ndagijimana et le Congolais Olivier Safari Kabene.

Poussés par leur public présent en masse dans les gradins, les Rouge et Blanc ont sorti un match plein trouvant la faille à la 39ème minute de jeu par l'inévitable buteur maison, William Jebbor, sachant que l'addition aurait pu être beaucoup plus salée si les joueurs wydadis n'avaient pas fait dans le ratage d'occasions toutes faites.

