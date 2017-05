Afrique du Nord: Royal Air Maroc présente ses nouveaux produits et services au Caire

La politique menée par la Royal Air Maroc lui a permis de relever les défis de la concurrence et de gagner les paris de la qualité, des services, de la discipline et du développement des critères d'action, a-t-il souligné, relevant que la RAM a été classée comme l'une des sociétés les plus disciplinées et engagées dans le monde.

De son côté, le directeur de la RAM en Egypte, Mountassir Bensaid, a passé en revue le développement parcouru par la compagnie à différentes échelles, outre les nouveaux services et produits offerts, notant que la RAM recourt dans la fourniture de ses services et produits aux dernières tendances, ce qui lui garantit une qualité supérieure.

"La RAM est une entreprise citoyenne par excellence. Elle ne vise pas seulement la réalisation du gain, mais aspire principalement à offrir des services de qualité à ses clients et veiller à leur confort et sécurité", a-t-il estimé.

Et, en particulier avec la stratégie du Maroc visant la promotion de ses relations avec les pays africains et la consolidation de la coopération Sud-Sud.

