14 mai 2016-14 mai 2017, cela fait exactement un an, jour pour jour, depuis que l'Autorité Morale de l'Union pour le Développement du Congo, UDCO, Feu Banza Mukalay a tiré sa révérence.

En ce moment de souvenir douloureux, la base et certains cadres du parti se sentent plus que jamais orphelins de leur Autorité morale. La preuve, argumentent-ils, dans l'actuel Gouvernement, nonobstant son poids politique au sein de la Majorité Présidentielle notamment, avec six Députés nationaux et deux Sénateurs, l'UDCO n'a aucun poste ministériel. Et pourtant, au sein de l'équipe Badibanga, l'UDCO avait réussi à se positionner, avec un ministère, en l'occurrence, celui du Tourisme.

Des inquiétudes

De plus en plus, des voix s'élèvent au sein de cette formation politique de la MP, pour décrier l'actuel mode de gestion du parti. Une gestion qui n'arrive nullement à faire aboutir les ambitions, ni à refléter la vision nationale de Feu Banza Mukalay.

Le parti, affirme-t-on, n'a aucun siège visible tant à Kinshasa qu'à Lubumbashi. Pis encore, la léthargie est totale. Dans la mesure où aucune réunion statutaire ne se tient. Cette gestion, que d'aucuns qualifient d'individualiste au sein de l'UDCO, et dont la portée ne donne pas de résultats comme à l'époque de Feu Banza, risque de mettre ce grand parti en marge de la vie politique active de la République Démocratique du Congo. Comme pour dire, plus les jours passent, plus l'UDCO devient insignifiant au sein de la Majorité Présidentielle, si pas de l'espace politique dans l'ensemble.

En définitive, les cadres et militants de l'UDCO commencent à murmurer. Au fond, ils réclament la tenue urgente d'un Congrès extraordinaire du parti pour lui éviter une mort lente, mais certaine.