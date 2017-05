Cameroun: Le Mercy Ships fait déjà courir

La Belgique attire de plus en plus des étudiants étrangers sur son sol. Sauf qu'une fois passé… Plus »

Il faut dire que cette opération de recensement est effective dans les six districts de santé que compte le département du Mfoundi pour ce qui est de Yaoundé. Idem à la délégation régionale de la Santé publique pour le Centre où l'enregistrement s'opère de 7h à 10h. Le navire médicalisé séjournera pen- dant dix mois au Cameroun pour prendre en charge plusieurs types de pathologies : la chirurgie maxillo-faciale, les fistules obstétricales, les malformations orthopédiques, la chirurgie générale, l'ulcère de Buruli, les goîtres, etc.

« Nous recevons en moyenne 15 à 20 patients par jour entre 8h et 15h. L'enregistrement des patients s'achève le mercredi 17 mai prochain », confie Dr Essissima Foe, chef de service des urgences et petites chirurgies.

Vendredi 12 mai 2017, Le service des urgences et petites chirurgies de l'hôpital de district d'Efoulan à Yaoundé et le bureau du maître des lieux ne désemplissent pas. Des patients de tous âges entrent et sortent à tour de rôle. Si certains viennent pour des consultations de routine, d'autres par contre, accompagnés pour la plupart de leurs proches viennent se faire enregistrer afin de bénéficier gratuitement de la prise en charge du navire hôpital de l'ONG internationale Mercy Ships.

