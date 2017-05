Congo-Kinshasa: Constitution du CNSA - Kabila impose son rythme

A l'instar du gouvernement Tshibala, formé en dehors des principes retenus dans l'accord du 31 décembre 2016, le chef de l'Etat a décidé de faire recours aux mêmes méthodes pour constituer le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016 (CNSA).

Un communiqué signé samedi 13 mai 2017 par son directeur de cabinet, les parties signataires à cet accord ont jusqu'au mardi 16 mai pour transmettre - à la présidence de la République - la liste de leurs délégués. Sans surprise, le Rassemblement formé autour du tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi a décliné cette offre.

Le chef de l'Etat est désormais le seul maître à bord dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Après avoir tourné en dérision les évêques, Joseph Kabila a récupéré à sa manière la situation. Il imprime subtilement sa marque. Après avoir déstabilisé l'Opposition formée autour du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'autorité morale de la MP a repris le contrôle de tout le processus. Il mise sur frange corrompue de l'Opposition qui a accepté de cheminer avec lui dans ce travail de sape de l'accord du 31 décembre 2016.

La nomination de Bruno Tshibala, un banni du Rassemblement et de l'Udps, au poste de Premier ministre s'inscrit dans ce cadre. La formation de son gouvernement porte de bout en bout la marque de Joseph Kabila. Ayant donc réussi ce coup, le chef de l'Etat a mis le cap sur le Conseil national de suivi de l'accord.

Dans un communiqué signé le samedi 13 mai 2017 par son directeur de cabinet, Néhémie Mwilanya Wilondja, « le cabinet du président de la République informe l'opinion tant national qu'internationale qu'en date du 12 mai 2017, sur instruction du chef de l'Etat, une correspondance a été adressée à toutes les composantes de la classe politique et sociale de la République démocratique du Congo, parties à l'accord global et inclusif du Centre interdiocésain signé le 31 décembre 2016, leur demandant de transmettre à son excellence Monsieur le président de la République, endéans 48 heures, la liste de leurs délégués au Conseil national de suivi de l'accord conformément aux stipulations de l'article 13 de l'arrangement particulier ». Par ailleurs, le communiqué précise que « cette démarche fait suite également à l'invitation solennelle lancée par le président de la République à la classe politique et sociale, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation du 05 avril 2017, à accélérer les tractations en vue de la désignation dans la foulée de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider le Conseil national de suivi de l'accord ».

La MP adhère, le Rassemblement décline

Comme on devait s'y attendre, la MP a unanimement adhéré à la démarche du chef de l'Etat. Ce qui n'est pas du Rassemblement - le vrai- qui, une fois de plus, crie à l'imposture. En effet, le Rassemblement considère que l'option levée par le chef de l'Etat est en déphasage avec les dispositions contenues dans l'accord du 31 décembre 2016 qui rappelle noir sur blanc que le président du Conseil des sages du Rassemblement est d'office président du CNSA. Or, à ce jour, le Rassemblement reconnu dans cet accord est celui incarné par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Ce qui ne correspond pas, estime-t-on, au forcing que tente d'opérer le chef de l'Etat dans le seul but, poursuit-on, de former un CNSA totalement acquis à sa cause.

Commentant la correspondance lancée par le directeur de cabinet du chef de l'Etat, le secrétaire général de l'Udps n'a pas fait dans la dentelle. « Ce sont des bêtises qui énervent », a déclaré à actualite.cd Jean-Marc Kabund. Cité par la même source, Peter Kazadi, conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi et haut cadre de l'Udps, a qualifié de « mépris ». «Toutes les instances du Rassemblement ne peuvent en aucun cas accepter de répondre à Monsieur Kabila (... ) Il se moque des gens. Son attitude frise le mépris. Dans sa lettre, il écrit « mesdames et messieurs » comme si le Rassemblement n'avait pas un dirigeant. Il manque de considération pour les partenaires politiques. Nous trouvons ça injurieux. Nous ne pouvons pas nous laisser faire », a-t-il indiqué.

Alors que la plaie formée par la formation cavalière du gouvernement Tshibala est encore béante, la correspondance du directeur de cabinet du chef de l'Etat vient encore raviver la tension politique. A première vue, on sent que le chef de l'Etat et sa famille politique sont désormais inscrits dans un schéma qui n'est forcément celui tracé dans l'accord signé le 31 décembre 2016 sous l'égide de la Cenco.

A tout prendre, le chef de l'Etat impose son tempo. De la manière qu'il a formé le gouvernement à sa guise, Joseph Kabila tient aussi à avoir à ses côtés un CNSA qui ne lui ferait pas ombrage quant au glissement sans fin du cycle électoral. L'insécurité qui sévit en ce moment sur la majeure partie du pays n'augure rien de bon quant à la tenue effective des élections. La Ceni est mise à mal dans ses opérations d'enrôlement des électeurs.