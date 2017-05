Ile Maurice: Beau-Bassin - Deux policiers grièvement blessés en rentrant chez eux

L'inquiétude était palpable sur les visages des proches du constable Bisham Golam, 24 ans. Le jeune homme, un habitant de Moka, et son collègue Jean Louise, 26 ans, qui, lui, réside à Belle-Rose, ont été grièvement blessés dans un accident de la route aux petites heures du matin, dimanche 14 mai. La moto que pilotait le constable Louise, une Pulsar de 200 cc, a fait une violente sortie de route à la hauteur du rond-point de Beau-Bassin avant de terminer sa course contre un pylône.

Mandées sur les lieux de l'accident, la police de la localité ainsi qu'une ambulance du SAMU ont transporté les victimes à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, où elles ont été admises aux soins intensifs. Le père de Bisham Golam, que l'express a rencontré à l'hôpital, confie que son fils «s'est fracturé la mâchoire lors de l'accident et n'arrive pas à parler». Et d'ajouter : «Mais tout de même, je suis rassuré de pouvoir le voir. Nous allons nous concerter avec les proches et voir si on peut le transférer en clinique.» Il précise d'ailleurs connaître le constable Louise car il a l'habitude de raccompagner son fils lorsqu'ils sont dans le même shift.

Multiples fractures

Selon les informations dont nous disposons, les deux officiers, qui sont affectés au poste de police de Coromandel, avaient effectué le second shift, samedi. Ils avaient pris leur service à 14 heures et avaient terminé vers 23 h 30. Les deux amis se sont ensuite rendus au centre communautaire de Coromandel afin d'avoir accès à Internet grâce à la borne WiFi qui s'y trouve. Après quelques heures, ils ont décidé de rentrer. Mais arrivé à la hauteur de Beau- Bassin, Jean Louise devait perdre le contrôle de sa moto. Comme le constable Louise n'a pu être soumis à un alcotest, des prises de sang ont été effectuées sur lui. Il a subi de multiples fractures à la jambe et au bassin.

Une enquête a été initiée afin de faire la lumière sur cet accident. Elle est menée par le chef inspecteur Jaunkee et l'équipe du poste de police de Beau-Bassin, sous la supervision de l'assistant surintendant de police Bhaukaurally et du surintendant de police Seebaluck.