Ile Maurice: Dr Vinesh Sewsurn - Un médecin bien dans ses pompes

interview

Le Dr Sewsurn a récemment succédé au Dr Wassim Ballam à la tête de la Mauritius Health Officers Association. (MHOA). À peine a-t-il pris ses fonctions, qu'il est déjà débordé. Il a tout de même trouvé le temps de nous répondre.

Quelles sont vos priorités et en quoi vos actions différeront-elles de celles de vos prédécesseurs ?

Nos priorités sont le bien- être des patients, la sensibilisation des personnes pour qu'elles adoptent un mode de vie plus sain, la prévention des maladies non transmissibles. Nous travaillerons également pour améliorer les services offerts aux patients dans le secteur de la santé à Maurice. Et par rapport au travail des médecins, le système de rotation du personnel médical est un dossier prioritaire. Car nous travaillons également pour le bien-être du personnel médical.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends?

Je travaille pratiquement tous les week-ends depuis que je figure dans le système de rotation. Du temps libre est désormais un luxe.

Parlez-nous de votre famille.

J'ai un frère et une sœur aînée et ma mère vit encore. Je les remercie de m'avoir guidé dans la vie. Je suis fiancé et je vais bientôt me marier.

Cuisinez-vous?

Occasionnellement.

Gourmand ou gourmet ?

Je suis en train de suivre un régime strict à l'heure actuelle.

Un péché mignon ?

Le thé vert. J'adore. Je bois environ une tasse toutes les heures quand je suis à la maison.

Faites-vous du sport ?

Je fais du bodybuilding et de la plyométrie qui augmente la force, la puissance et l'esthétisme musculaires.

Quels livres lisez-vous actuellement ? De quoi traitent-ils ?

Je lis des journaux médicaux. J'adore aussi les thrillers.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Principalement les débats.

Et la télévision ? Vos émissions préférées ?

Les documentaires et les sports. Mythbusters et Comment c'est fait, la Formule 1, les matchs de football, en sont quelques exemples.

Quel type de musique écoutez-vous ?

J'écoute de la musique et des chansons qui ont un sens profond.

Pour vous, c'est quoi le bonheur?

C'est être satisfait de ce qu'on a.