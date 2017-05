Ile Maurice: Metro Express - Bodha donne la réplique à Jayen Chellum

Qu'en est-il du Environmental Impact Assessment (EIA) ? Le Metro Express n'aura pas à soumettre un EIA «pour des raisons pratiques et pour gagner du temps», avait dit le ministre Nando Bodha au Parlement. Cependant, après des débats internes au gouvernement, il a été décidé qu'un EIA sera demandé même si le projet en est exempté. De plus, il a été précisé que les soumissionnaires pour ce projet devront avoir un «Environmental Manager» pour s'assurer que tout est dans les normes au fur et à mesure que les travaux avancent. Et de souligner que le Delhi Metro est connu comme étant très efficace en matière d'émissions de gaz carboniques. Il est prévu que la même expertise soit mise en place à Maurice.

