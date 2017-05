Ile Maurice: Vasant Bunwaree - «Légitime que Duval soit le futur Premier ministre»

Je suis avant tout le leader du MTM et il y a une équipe derrière moi. Il faut que nous en discutions. Tout est possible en politique. Nous partageons l'avis de toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui. Nous avons également un projet pour l'avenir du pays. L'étape suivante serait de comparer les deux projets. Les deux partis se respectent.

Depuis quelque temps, nous avons annoncé que nous collaborons. J'ai un mouvement politique qui a une base nationale et une structure dans toutes les circonscriptions. Le PMSD est un parti qui montre la voie et qui a su prendre des décisions par principe. Je suis d'avis que le PMSD et le MTM partagent la même vision, adhèrent aux mêmes principes et respectent les mêmes valeurs en politique. Les derniers discours que nous avons écoutés en témoignent. L'alliance est déjà là, mais notre objectif est de consolider la structure que nous avons mise en place à travers le pays.

