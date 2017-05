Tunisie: Hausse de la fréquentation au pèlerinage juif de la Ghriba

Ce dimanche 14 mai a pris fin le pèlerinage juif de la Ghriba, sur l'île de Djerba, en Tunisie. Organisé chaque année dans la plus ancienne synagogue d'Afrique, à l'occasion du 33e jour de la pâque juive, il s'est déroulé sans incident et a vu une hausse de la fréquentation. De quoi réjouir les autorités tunisiennes, car l'événement n'est pas seulement religieux, mais a aussi une dimension économique et touristique.

Montrer un pays tolérant et sûr. Le pari semble réussi après ces deux jours de pèlerinage qui se sont terminés avec la visite sur place du Premier ministre Youssef Chahed. « La Tunisie est une terre d'ouverture, de rencontre des civilisations et des religions », a-t-il déclaré. Accompagné des ministres du Tourisme et de l'Intérieur, il s'est aussi félicité du « retour de la sécurité en Tunisie ».

Un dispositif sécuritaire exceptionnel était déployé sur l'île pour protéger les quelque 2 500 fidèles présents. C'est trois fois plus élevé que l'an passé selon René Trabelsi, co-organisateur du pèlerinage.

Parmi les visiteurs, des Tunisiens, des Européens, des Américains et quelques Israéliens. Israël avait pourtant appelé ses ressortissants à ne pas se rendre à la Ghriba. Car l'attentat-suicide commis contre la synagogue en 2002 est encore dans toutes les têtes. Revendiqué par al-Qaïda, il avait fait 21 morts à une époque où le pèlerinage attirait jusqu'à 8 000 personnes par an.

La réussite de l'événement est donc importante pour l'image du pays, alors qu'une reprise du tourisme s'amorce doucement cette année. A noter également que la Tunisie a annoncé dimanche qu'elle demanderait l'inscription de Djerba et de son très riche héritage religieux au patrimoine mondial de l'Unesco.